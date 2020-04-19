Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики рассказали, сколько будет стоить гривня

В Украине доллар в ближайшее время может подешеветь до 27 грн/$. Участники рынка в ожидании двух событий: окончания карантина и новостей о подписании нового меморандума с МВФ. Любое из этих событий может кардинально повлиять на ситуацию с валютой.

О том, как изменится курс доллара в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

Аналитики рассказывают: сейчас главный фактор, который будет влиять на курс валют в Украине – возможное сотрудничество с МВФ. И речь идет даже не о получении кредита. Как только Украина подпишет меморандум и еще до перечисления средств настроения на валютном рынке изменятся.

Еще один не менее важный фактор – дата окончания карантина. Чем быстрее он закончится, тем лучше будет ситуация.

"Оптимистичные заявления властей о перспективах получить $2 млрд кредитных средств от МВФ в мае, а до конца года – еще дополнительных $3 млрд поддерживают курс. В остальном рынок движется безвольно, под влиянием ситуативных перекосов спроса и предложения, в ожидании более четкой даты выхода из жесткого карантина. Вероятно, в ближайшее время гривня будет колебаться в диапазоне 27-27,5 грн/$", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара

Его коллега из "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует снижение курса доллара в Украине. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", – рассказал аналитик в комментарии OBOZREVATEL.

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что в апреле на валютном рынке страны психологические настроения сменились экономическими расчетами. Она отметила, что по итогам двух недель апреля НБУ выкупил в резервы около полумиллиарда долларов, и сегодня резервы составляют $25 млрд, почти вернувшись к уровням начала года. По словам Рожковой, в Украине хватает запаса прочности для того, чтобы достойно и уверенно пройти те испытания, которые мы имеем в связи с карантином и борьбой с пандемией.

Новый макропрогноз

Несмотря на то, что на данный момент курс доллара остается в стабильном диапазоне и пока еще имеет шансы на снижение, в 2020 году ожидается значительная девальвация. Во всяком случае, так говорится в пересмотренном Кабинетом министров прогнозе, который заложили в обновленном бюджете страны. Так, по оценкам правительства, в среднем за год стоимость валюты составит 29,5 грн/$.

Пересмотренный макропрогноз:

ВВП (прогноз на 2020 г.) сократится на 3,9% ;

цены вырастут на 8,7% (ранее планировали 5,6%);

курс гривни составит 29,5 грн/$ (вместо 27 грн/$);

средняя зарплата за месяц – 11 тыс. грн (с учетом инфляции не изменится в сравнении с 2019 годом);

уровень безработицы – 9,4% (на 1,3% процентный пункт больше, чем в 2019 г.);

доходы бюджета сократятся на 120 млрд грн.

К слову, в макропрогнозе МВФ для Украины дана худшая оценка. Мы пострадаем сильнее, чем большинство соседних стран, говорится в отчете МВФ. Бюджет Украины переписали с учетом, что падение составит 3,9%. Реальная же рецессия, уверены в МВФ, составит 7,7%. Для сравнения, Беларусь упадет на 6%, Россия – на 5,5%, Польша – на 4,6%, Хорватия – на 9%, Португалия – на 8%.

Если такой прогноз для нас окажется верным, этот кризис мы переживем все же легче, чем предыдущие. В 2015-м мы упали на 9,8%, в 2009-м – на 15,1%, а в 1994-м – на 22,8%.

Но и здесь есть хорошая новость. МВФ ожидает, что уже в 2021-м экономика Украины вырастет на 3,6%. То есть кризис масштабный, но короткий. Впервые проблемы в экономике возникли не из-за структурных экономических проблем, краха рынков и накопленных дисбалансов, а из-за распространения вируса и карантина.