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19 февраля • обновлено в 23:05
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/ Рынки и компании

Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик спрогнозировал стоимость

2.2т
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В Украине курс доллара до конца февраля может пробить психологическую отметку в 25 грн/$ (19 февраля – 24,44 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. "У нас традиционно до марта период роста валюты. Импорт газа, низкий сезон у основных экспортеров, высокий спрос на валюту. Без непредсказуемых движений со стороны НБУ и Минфина, думаю, что будем иметь к началу марта уже 25 грн/$", – рассказывает эксперт.

В Украине курс доллара во вторник, 18 февраля, опустился на 3 копейки

В Украине курс доллара во вторник, 18 февраля, опустился на 3 копейки

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В Нацбанке отмечают: низкий курс доллара позволяет снизить инфляцию. В то же время в Счетной палате добавляют: из-за того, что в макропрогнозе записали совершенно другие цифры и на их основании сверстали бюджет, такая ситуация привела к срыву бюджета.

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Тема
Курс валют
Теги
гривня доллар курс валют
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