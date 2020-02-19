Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик спрогнозировал стоимость

В Украине курс доллара до конца февраля может пробить психологическую отметку в 25 грн/$ (19 февраля – 24,44 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. "У нас традиционно до марта период роста валюты. Импорт газа, низкий сезон у основных экспортеров, высокий спрос на валюту. Без непредсказуемых движений со стороны НБУ и Минфина, думаю, что будем иметь к началу марта уже 25 грн/$", – рассказывает эксперт.

В Украине курс доллара во вторник, 18 февраля, опустился на 3 копейки

В Нацбанке отмечают: низкий курс доллара позволяет снизить инфляцию. В то же время в Счетной палате добавляют: из-за того, что в макропрогнозе записали совершенно другие цифры и на их основании сверстали бюджет, такая ситуация привела к срыву бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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