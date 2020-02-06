Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик спрогнозировал неожиданный скачок гривни

В Украине курс доллара до середины февраля подешевеет с 24,8 до 24,1 грн/$.
Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,4 грн", – поясняет эксперт.
Курс доллара
По информации НБУ, в течение января на валютном рынке наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Это произошло из-за значительных объемов полученного ими возмещения НДС. Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж.
Тем не менее, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на $98 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный валютный фонд прогнозировал, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.
В Украине курс доллара за первую неделю января снизился на 56 копеек
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