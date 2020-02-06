Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик спрогнозировал неожиданный скачок гривни

В Украине курс доллара до середины февраля подешевеет с 24,8 до 24,1 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,4 грн", – поясняет эксперт.

Курс доллара

По информации НБУ, в течение января на валютном рынке наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Это произошло из-за значительных объемов полученного ими возмещения НДС. Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж.

Тем не менее, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на $98 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

В Украине курс доллара за первую неделю января снизился на 56 копеек

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram