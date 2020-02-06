Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик спрогнозировал неожиданный скачок гривни

7.5т
Читать материал на украинском

В Украине курс доллара до середины февраля подешевеет с 24,8 до 24,1 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,4 грн", – поясняет эксперт.

Курс доллара

Курс доллара

По информации НБУ, в течение января на валютном рынке наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Это произошло из-за значительных объемов полученного ими возмещения НДС. Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж.

Тем не менее, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на $98 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Теги
гривня доллар курс валют
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
9
Смешно
4
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
А кто нибудь считал , сколько Украинцев в принципе оперирует валютой-долларами и евро - подсчитали - 22 % ! остальным 78- гривны бы не забыть как выглядят ! Увы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги