Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик озвучил рекордную стоимость

В Украине курс доллара до 15 декабря может достичь отметки в 23,6 грн/$. Это станет рекордным для конца года показателем за несколько лет.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иобсуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,6/23,9 грн", – отмечает эксперт.

Курс доллара

Новости В НБУ признали провал с курсом гривни

Отметим, с прошлого четверга официальный курс доллара снизился с 23,98 грн до 23,93 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 23,98/24,00 до 23,87/23,90 (-0,5%/-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,91/24,13 до 23,77/23,99 (-0,6%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 0,9%.

"Курс продажи доллара во многих банках опустился ниже 24 грн. Комментируя укрепление национальной валюты замглавы НБУ Олег Чурий подчеркнул, что фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на рынке, и при таких условиях укрепление гривни – естественный процесс. По его словам, гривню поддерживает большой урожай и экспорт зерновых, инвестиции иностранцев в ОВГЗ и большие суммы переводов средств украинских трудовых мигрантов", – отмечет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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