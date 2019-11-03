Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара за первую неделю ноября может девальвировать с 24,8 до 25,2 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "Минимумом для нашей валюты будет выступать отметка в 24,80 на следующей недели. А общий торговый диапазон будет сохранятся в пределах 24.80 - 25.20. В паре с евро гривна имеет меньше потенциала. На следующей недели, в связи с сезонным спросом на евро, улучшается динамика экономики со стороны Европейского союза. Евро будет укреплять свои позиции и демонстрировать небольшой рост относительно гривни. Таким образом к концу следующей недели мы можем ожидать евро возле отметки в 28 гривен", – прогнозирует эксперт.

При этом аналитик отмечает: начало следующей недели будет открытием месяца. Зачастую в этот период на рынке не формируется спрос на валюту или предложение гривни. Основные выплаты и платежи уже произведены, в связи с чем активность на рынке снижается.

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"Этого мы и ожидаем в ближайшую неделю. Текущие отметки, которые гривна фиксирует на сейчас в районе 25 гривен за доллар, будут сохранены. В начале следующей недели будет проходить аукционы ОВГЗ (облигации внешнего государственного займа - ред.), на них будут предлагаться длинные бумаги, из-за которых и формируется спрос на гривну. В связи с этим особой поддержки в этот период она не получит. Сам аукцион позволит гривне формировать импульс на размере нескольких десятков копеек, не более того", – добавляет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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