Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик озвучил новую стоимость

В Украине курс доллара до 13 сентября может снизиться с 25,26 (по состоянию на 6 сентября) до 25,1 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Так, по его оценкам, к середине сентября наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,4 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2-25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,4 грн", – прогнозирует аналитик.

Курс доллара в Украине

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К слову, официальный курс доллара США вырос с 25,22 грн до 25,26 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 25,19/25,21 до 25,20/25,23 (+0,04%/+0,08%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 25,06/25,30 до 25,10/25,34 (+0,2%).

"В начале последней декады августа доллар на межбанке приблизился к уровню 25 грн, оттолкнулся от него, и плавно направился наверх, после чего стабилизировался в середине диапазона 25,0-25,5 грн. В этот же диапазон вернулся и наличный доллар", – напоминает аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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