Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик назвал стоимость доллара

В Украине курс доллара до середины января может снизиться с 23,8 до 23,5 грн/$. Закончились праздники, а вместе с тем и ажиотажный спрос на валюту.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем совсем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 23,5/23,8 грн", – прогнозирует эксперт.

Со 2 января официальный курс доллара снизился с 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", выросли за это же время с 23,74/23,79 до 23,81/23,84 (+0,3%/+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,78/24,70 до 23,50/23,98 (-1,2%/-2,9%).

На межбанке курс стабилизировался вблизи уровней, достигнутых накануне Нового года. Наличный рынок в предновогодние дни испытал спекулятивный набег. После праздников ажиотаж схлынул, вслед за ним стали уменьшаться как курсы, так и резко расширившаяся накануне разница между покупкой и продажей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

В Украине курс доллара за первую неделю января снизился на 56 копеек.

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