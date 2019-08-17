Украинцев ждет на выходных новый курс доллара: прогноз

В Украине курс доллара 18 августа может снизиться на разных сегментах рынка с 25,3 до 25,15 грн/$.

Такой прогноз опубликовало издание Минфин. Котировки наличного доллара будут в пределах: покупка 25,15 — 25,25 грн, продажа 25,35-25,45. Спред по доллару составит от 15 до 25 копеек, а в большинстве обменных пунктов он будет находится в пределах 20 копеек.

Котировки евро. Кросс-курс пары евро/доллар на вечер 16 августа находится около отметки 1,1096 доллара за евро.

Международный валютный рынок продолжает сильно лихорадить и вероятность колебаний пары евро/доллар сегодня на азиатской (ночной для Украины сессии) — высокая. Соотношение данной пары отражается и на котировках этих валют к гривне.

Поэтому, как и на прошлой неделе — владельцы обменок будут в эту субботу с утра еще корректировать свои ценники под сложившееся за ночь в Азии соотношение пары евро/доллар.

"Минфин" прогнозирует на 17 и 18 августа курс евро в обменниках в пределах: прием 27,906 — 28,017 гривен и продажа 28,128-28,239. Часть обменок для дополнительной подстраховки может заложить в курс покупки/продажи евровалюты еще до 4- 7 копеек на евро.

Средний уровень спреда по евро будет находиться в пределах 25 копеек.

Котировки российского рубля. Курс российской валюты в субботу и воскресенье по нашим расчетам составит: прием за 1 рубль на уровне 0,373 — 0,378 гривен и продажа 0,380 — 0,385.

Некоторые обменники еще заложат до плюс-минус 0,003- 0,005 гривны на рубле для дополнительной подстраховки в зависимости от ситуации со спросом и предложением по этой валюте в их регионе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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