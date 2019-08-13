Сообщат по СМС: у Зеленского придумали, как защитить бизнес от атак

В СБУ разрабатывают новые механизмы защиты от рейдерства. В частности, с помощью СМС хотят оповещать собственников, если без их ведома что-то будет меняться в реестрах.

Об этом рассказал советник и.о. главы СБУ Дмитрий Дубилет, передает UBR. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас можно заплатить условному сельскому регистратору и он перепишет вашу квариру или бизнес на кого-нибудь. Мы хотим создать систему, которая информировала бы собственника, что с его имуществом происходит какое-то регистрационное действие. Есть планы дать возможность гражданам, у которых что-то переписывают, вовремя остановить регистрационное действие. Это очень важно, потому что часто можно даже знать, что что-то происходит, но сделать ничего нельзя – ходи пять лет, доказывай по судам", – сказал Дубилет.

По его словам, сейчас также происходит "перезагрузка" Антирейдерской комиссии при Минюсте, которая единственная может достаточно быстро "откатывать" назад явно мошеннические действия. "Мы пытаемся добиться, чтобы гражданам стало легче обращаться к этой комиссии. Потому, что до последнего времени много заявок, которые приходили в комиссию, отбивались по каким-то формальностям", – отметил советник и.о. главы СБУ.

По словам Дубилета, цель антирейдерской рабочей группы, в которую он входит, до конца 2019 года добиться, чтобы случаев рейдерства стало меньше на 80-90%.

Собственников хотят оповещать в случае смены записей в реестрах

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция в Хмельницкой области задержала банду рейдеров-"гастролеров", которые пытались захватить местное сельскохозяйственное предприятие.

В 2018 году правоохранители заявили, что в Украине все чаще фиксируются жестокие нападения на фермеров и рейдерские захваты сельхозпредприятий. По сообщению Генпрокуратуры, тогда случилось более 400 нападений рейдеров в селе. А убыток от преступлений составил 7 млрд грн в год.

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