Украинцев защитят от произвола кредиторов: Зеленский подписал важный закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1085-1 о защите потребителей финансовых услуг. Теперь люди, которые берут кредиты, будут более защищены от нечестных условий.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Документ был поддержан парламентом 20 сентября 2019 года и вступает в силу через три месяца, сообщает "Интерфакс- Украина".

Закон предусматривает наделение регуляторов финрынка – НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг –полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и штрафовать за нарушение прав потребителей.

Кроме того, в КОАП законом включаются нормы, определяющие нарушения прав потребителей финансовых услуг как состав административного правонарушения.

Также закон обязывает прозрачно указывать стоимость кредита. Для всех финансовых учреждений-кредитодателей устанавливается единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре о потребительском кредите.

Для банков и небанковских финансовых учреждений вводятся одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

Принятие закона о защите прав потребителей финансовых услуг было одним из условий сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине меняют правила выдачи кредитов: сумму платежей до копейки будут сообщать сразу, а с должников нельзя будет потребовать больше определенной суммы. Такие правила разработали в Национальной комиссии финансовых услуг. Цель проекта — защитить потребителей от произвола кредиторов.

В Украине — бум на кредиты "до зарплаты". Однако часто деньги в долг дают под 300-500% годовых, и узнать об этом можно только после оформления заявки. OBOZREVATEL разобрался, когда и почему микрокредиты могут быть опасны и какая их реальная стоимость.

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