Украинцев втягивают в новую опасную схему: продают "воздух" за 2 тысячи

В Украине мошенники предлагают украинцам за 2 тысячи гривен закрыть все кредиты в банках. Однако на самом деле продают должникам "воздух" – забирают деньги и пропадают.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, первыми о новой мошеннической схеме заявили в Межбанковской ассоциации членов платежных систем. Операторы обещают украинцам в соцсетях закрыть их кредиты и даже консультируют онлайн. "В течение 5-7 часов информация о вас удаляется со всех баз. Вы больше никому не должны", – обещает оператор Андрей. Две тысячи гривен нужно заплатить якобы "работодателю" Андрея. А тот уже удалит информацию из всех существующих реестров (а их 4) и даже реестра НБУ.

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У каждой организации, которая пользуется реестром, есть свой персональный номер. Но если даже из всех реестров исчезнет информация о должнике, это ровным счетом ничего не изменит. Как поясняет пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, информация о должнике в любом случае остается на его счету.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за 2018 год только по официальным данным от мошенничества с банковскими картами пострадали более 105 тыс. человек. И это без учета тех, кто не стал обращаться в правоохранительные органы.

Также в 2018 году в Украине активизировались так называемые брачные аферисты. Они знакомились со своими жертвами в соцсетях, вели романтические переписки и под различными предлогами выуживали у них деньги.

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