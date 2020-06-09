Украинцев в следующем году ждет новый пенсионный возраст: кто не сможет получить выплату

В 2021 году львиная доля украинцев не сможет вовремя выйти на пенсию. Требования по стажу увеличат, а для женщин повысят пенсионный возраст.

О том, как и для кого поменяют правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кому точно придется выйти на пенсию позже?

В 2021-м повысят пенсионный возраст для женщин – с 59,5 до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых, в результате которого женщины и мужчины сравнятся в своих правах.

Повышение произойдет в апреле. В результате часть украинцев успеет получить законную выплату, другим придется ждать дня рождения. Стоит отметить, что поэтапное повышение началось еще в 2011-м.

Кому еще придется работать дольше?

Еще одна группа тех, кому придется дольше работать, – те, кто не выполнили требования по стажу. В Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2021-м это 28 официально отработанных лет, а в 2022-м – уже 29 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2020-м – от 27 лет стажа;

в 2021-м – от 28 лет стажа;

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2020-м – до 17 лет стажа;

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

сть три "двери". Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Зачем повышать пенсионный возраст?

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое.

Пенсии в Украине

Если ситуацию никак не изменить, со временем денег на пенсию может просто не хватить.

А как самому накопить на пенсию?

Самой надежной и консервативной инвестицией считается открытие банковского вклада. С его помощью можно не только сохранить деньги, но и накопить их. Но и тут есть свои "но". При закрытии банка вкладчик имеет право только на 200 тыс. грн, остальные сбережения просто сгорают. То есть если за 20 лет накопить в банке 2 млн грн, после неожиданного закрытия вернут всего лишь 10% - 200 тыс. Поэтому лучше открывать счета в разных банках таким образом, чтобы максимальная сумма вклада не превышала 200 тысяч. Чтобы диверсифицировать (разделить) риски, также можно открыть и валютный счет. В среднем украинец может откладывать до 30% своего дохода, объяснил финансовый консультант Алексей Половинкин.

Если заработная плата стабильно находится на уровне $500, то за 20 лет можно накопить $36 тысяч. На безбедную старость этой суммы может не хватить, но и голодать не придется. Если же украинцу со средней зарплатой в Киеве начать копить в 25 лет, то к 60 годам можно собрать около $63 тыс. Стоит учитывать, что расчеты – ориентировочные и не учитывают проценты по банковским вкладам.

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