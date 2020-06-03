Украинцев в июне ждет новый курс доллара: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара в ближайшую неделю может опуститься до 26,5 грн/$, потеряв около 20 коп. в стоимости.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Егор Комов. "С одной стороны введение адаптивного карантина привело к незначительной активизации покупателей и продавцов валюты, с другой же мы видим, что импорт все еще находится на достаточно низком уровне, также все еще есть надежда на то, что кредит от МВФ будет утвержден в первой половине июня", – рассказывает Комов.

Курс доллара

Как минимум первую неделю июня, уверены опрошенные OBOZREVATEL аналитики, национальная валюта станет плавно дешеветь по отношению к доллару. Экспортеры удерживаются от активной продажи валюты в связи с погашением НДС и получением гривни, в то время как иностранные инвесторы продолжают выходить из ОВГЗ.

Какие новости повлияли на курс доллара:

Кабинет министров объявил план действий по преодолению последствий кризисных явлений, вызванных Сovid-19 и карантина;

правительство допускает сокращение ВВП страны в 2020 году на 4-8% по сравнению с 2019 годом;

Нацбанк ожидает пика уровня безработицы из-за коронавируса во втором квартале текущего года. Ранее сообщалось, что количество безработных в Украине из-за карантина выросло в мае на 48% – до 456,8 тыс. человек;

Украина вначале июня может получить кредитный транш МВФ (прогноз премьер-министра Дениса Шмыгаля).

Отметим, до тех пор, пока МВФ официально не согласовал меморандум, Украина обязалась не оглашать условия кредита. Однако в СМИ уже появилась версия меморандума: Кабмин должен отменить регуляцию цены на газ. То есть тариф будет формироваться согласно рыночным механизмам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.