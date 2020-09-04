Украинцев пытаются "нагреть" на отмене бумажных трудовых? Кто может заработать на "цифровизации"

В Украине сделали шаг к отмене бумажных трудовых книжек и созданию электронного реестра. Мол, все данные внесут в единую базу, пенсии будут назначать автоматически, а бумажные трудовые можно будет полностью заменить.

Однако, прикрываясь правильными словами, власть имущие создали возможность распилить еще один бюджет – на создание и функционирование информационно-аналитической платформы. Деньги, в том числе, дадут скандальному Фонду социального страхования, который, по информации OBOZREVATEL, полностью контролируется главой Офиса президента Андреем Ермаком и нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

О том, кто и как сможет заработать на "цифровизации" – читайте в материале.

Введения электронных трудовых книжек – идея правильная и давно назревшая. Ее поддерживают все стороны: и государство, и работодатели и сами сотрудники. Для этого будут использовать электронный реестр при Пенсионном фонде.

Проблема же заключается в том, что в действующей редакции документа предусматривается, что средства на функционирование реестра получит в том числе и скандальный Фонд социального страхования. Закон прописан так, что четкого определения, кто и как будет формировать реестр, нет.

Итак, вероятно, чтобы не использовать уже существующий реестр Пенсионного фонда, в документе прописан огромный перечень информации, которая должна попасть в реестр. Начиная от адреса и образования, и заканчивая номером телефона и страховыми случаями.

То есть вместо того, чтобы расширить информацию уже существующего реестра Пенсионного фонда, дополнить его данными до 2000 года, законопроект предполагает разработку фактически нового реестра, который, кроме прочего, должен наполнять и Фонд социального страхования.

Что это означает? Декларируя правильные намерения, "слуги народа" дадут возможность подконтрольной организации освоить крупную сумму средств на "информационные технологии".

Попытки раздуть бюджет на IT у Фонда социального страхования были еще несколько месяцев назад. В распоряжение OBOZREVATEL попало письмо, направленное руководителю фонда от имени первого заместителя министра соцполитики. В нем говорится, что ведомство заказало программное обеспечение на 8,2 млн грн, а затем по какой-то причине увеличили бюджет до 14,4 млн.

Из-за многочисленных нарушений руководство фонда уволили, сейчас ведомством управляет временная глава. По информации OBOZREVATEL, уволенная директор Елена Дума была назначена с помощью протекции главы Офиса президента Андрея Ермака и при поддержке главы комитета по соцполитики Галины Третьяковой.

Эта же Третьякова разработала законопроект, который позволит выделить из бюджета средства на работы, связанные с функционированием информационно-аналитической системы Фонда соцстраха. Его приняли в первом чтении.

OBOZREVATEL обращается к Кабинету министров, парламенту и президенту Владимиру Зеленскому с требованием ко второму чтению доработать законопроект об отмене бумажных трудовых книжек и исключить из него коррупционные риски.

Также мы требуем от НАПК исследовать попытки выделить средства Фонду социального страхования, который фактически оказался в заложниках интересов политических групп и, вероятно, может быть использован для личного обогащения.