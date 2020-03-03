Постановление Кабмина, цель которого – убрать коррупцию в строительной отрасли, может вообще оставить эту сферу без какого-либо контроля и разрешить в рамках закона вести незаконное по своей сути строительство.

Об этом заявил эксперт по вопросам земельного законодательства Георгий Могильный в блоге на "Наших грошах". По его мнению, под руководством нового вице-премьера, главы Минрегиона Дениса Шмыгаля в законодательство вводится "зашкаливающее" количество дыр.

"Планируется за ГАСИ оставить только разрешительную функцию, а архитектурно-строительный контроль и надзор вместе с частью других полномочий ГАСИ передать вновь Государственной инспекции градостроительства и Минрегиона. Одновременно Кабмин принципиально меняет правила разрешений и контроля", – кратко описал происходящее Могильный.

Коррупция в строительстве

Чем может грозить реформа

Архитектурно-строительный контроль останавливается на неопределенный срок.

Предполагается, что будет приостановлено действие порядка о проведении государством архитектурно-строительного контроля. Как только Кабмин приостанавливает действие ранее утвержденного им порядка, проведение проверок становится невозможным. Также Кабмин останавливает на переходный период осуществления контроля не только ГАСИ, но и всеми местными органами ГАСИ, созданные в структуре КГГА и исполнительных комитетов других городов.

"Сколько времени займет процесс запуска работы Государственной инспекции градостроительства, невозможно предсказать. Застройщики получили четкий сигнал от власти: если можете привлекать у людей деньги на строительство, делайте это так, как считаете наиболее эффективным, несмотря на законодательство, а мы подстрахуем", – объяснил Могильный.

Соответствие строения Генплану проверять не будут

"Все градостроительное законодательство строится вокруг одной нормы: право на застройку реализуется в соответствии с требованиями градостроительной документации. Но именно соблюдение основополагающего нормы проверять не будут. И даже если инспектору будет известно о нарушении Генплана, Зонинга или ДПТ (детальный план строительства), но уполномоченный орган выдал незаконно ГУО (градостроительные условия и ограничения), то заказчику будут обязаны предоставить разрешение, если нет других нарушений, указанных в коротком перечне вопросов для проверки. Почему так прописали? Чтобы полностью снять ответственность с государственных органов, при этом оставив возможность незаконно строить. Из чиновников ГАСК окончательно снимается вся ответственность за наиболее принципиальные нарушения, а виновными будут или застройщик с проектировщиком или, как бывает чаще всего должностные лица органов местного самоуправления "со своей коллективной ответственностью", – написал Могильный.

С госорганов полностью снимается ответственность за проверку качества домов

"Во-первых, планируется обязать проводить проверку на основе чек-листа с четко определенным перечнем вопросов к проверке. А все установленные вопрос к проверке - это наличие и правильность ведения исполнительной документации и обеспечения требований к доступности маломобильных групп населения. Забудьте о проверках выполнения требований ГСН, соблюдение проекта строительства, образцы материалов, экспертизы при необходимости ... С госорганов полностью снимается ответственность даже за проверку качества построенного и соблюдение проекта. Если у застройщика есть исполнительная документация, то все хорошо, и неважно, что и как он построил. Маломобильные группы населения могут удобно передвигаться по объекту? Вот и хорошо. А то, что сам объект может быть де-факто крематорием или развалиться – государство не беспокоит", – объяснил эксперт.

Чем эти изменения могут обернуться в комплексе

Могильный написал, что разрешения на строительство не является доказательством законности строительства. ГАСИ сейчас не обязана проверять законность строительства при предоставлении на него разрешения, а предложенные Кабмином изменения дополнительно лишают ГАСИ даже права проводить полноценную проверку законности при предоставлении разрешения.

"Проверки в порядке контроля при строительстве не предусматривают обязательной проверки законности самого строительства, если имеется разрешение. При таких условиях, ввод в эксплуатацию остается последней возможностью для контроля за законностью и устранения выявленных нарушений. И эту возможность ликвидируют, попутно снимая ответственность за качество построенного.

А что с коррупцией? Здесь все хорошо - де-юре коррупция просто исчезнет! Именно де-юре исчезнет, ​​но де-факто ее станет еще больше", – подытожил Могильный.

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