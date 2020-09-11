Украине грозит полный локдаун из-за COVID-19? Кабмин готовит альтернативы для школ и бизнеса

Украина чуть ли не ежедневно обновляет рекорд по количеству заболевших коронавирусом. При этом адаптивный карантин, когда транспорт и работу сферы обслуживания запрещают только в отдельных регионах и городах, вызвал волну возмущений.

Кабинет министров рассматривает варианты, как и для кого ужесточить ограничения, чтобы изменить плачевную статистику. О том, будут ли работать школы и транспорт и решится ли власть на тотальные запреты, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Будет жесткий карантин?

В экспертной среде и среди чиновников идея введения жесткого карантина действительно обсуждается. Но, как рассказал OBOZREVATEL высокопоставленный источник в правительстве, на уровне премьера и президента уже принято решение: ситуацию с тотальными запретами и закрытием бизнеса повторять не будут.

"Премьер совсем недавно проводил встречу с крупным бизнесом. Там опять звучал вопрос, ждать ли тотального карантина и вообще к чему готовиться. Премьер в очередной раз сказал, что не будет жестких ограничений, говорил о том, что очень действенным оказался адаптивный карантин", – отметил собеседник.

Учитывая, что статистика заболеваемости растет, во власти решили акцентировать внимание на позитивных моментах: места для инфицированных в больницах заполнены меньше чем наполовину, а уровень смертности всего около 2% – один из самых низких.

"Мы будем равняться в любом случае на опыт Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Но и тут настроения поменялись. Если раньше нам приводили пример Италии, которой удалось остановить вспышку, то сейчас говорят уже о Швеции, где локдауна не было", – добавляет собеседник.

Но медики утверждают обратное: больницы во многих регионах заполнены больше чем наполовину, на госпитализацию попадают пациенты со средними и тяжелыми случаями. Многие побаиваются, что Украина может повторить сценарий марта, который был в начале эпидемии в странах ЕС. Главная причина – в неправильном алгоритме тестирования. Например, во многих странах ЕС, которые пострадали от эпидемии, сейчас ввели массовое тестирование. Взять хотя бы Испанию, которая на днях первой в Европе перешагнула отметку в 500 тыс. зараженных. За минувшие сутки в Испании обнаружили 8866 заболевших, при этом всего лишь 34 летальных случая.

"Чем больше больных обнаруживают – тем больше уменьшается процент тяжелых и летальных случаев. В начале эпидемии во всех странах мира были проблемы с тестированием. Проверяли только тех, кто попадал в больницы, многие оставались за статистикой", – объяснил в комментарии OBOZREVATEL известный украинский инфекционист Владимир Курпита.

Изначально, как неофициально рассказывают чиновники, пересматривать решение об усилении карантина планировали в случае, если на 100 тыс. населения будет не менее 60 заболевших. Сейчас же эта цифра перешла на сотни, но решение так и не приняли.

"По предварительной оценке мы видим, что пик будет примерно через полтора месяца. Пока это очень предварительно. Но там сейчас разные цифры называют, и некоторые действительно устрашают. Пока консолидированное решение звучит так: зачем закрывать всю страну, если на западе Украины растет число заболевших, а, например, на юге – наоборот", – поясняют в правительстве.

Будут ли закрывать школы?

Несмотря на то, что тотальный карантин объявлять не будут, закрытие школ в конце сентября в правительстве рассматривают. Сейчас закрывают только те классы, где есть зараженные. Кроме того, такое решение может принять руководство школы, города.

"Есть еще один вариант, если город находится в "красной" зоне, школы должны закрывать. Но тут сейчас есть опасения даже объявлять "красную" зону в конкретном городе. Конфронтация с местной властью никому не нужна, особенно накануне местных выборов", – рассказывает советник одного из министров.

Несмотря на страх потерять политические баллы, если в конце сентября количество заболевших коронавирусом резко вырастет, Кабмин может закрыть учебные заведения.

"В каком именно формате и будут ли вообще это делать – пока большой вопрос. Возможно, какие-то классы оставят, а более взрослых школьников отправят на удаленное обучение. Проводить занятия удаленно с маленькими детьми очень сложно", – рассказывает собеседник.

Почему боятся жесткого карантина?

Директор Института демографии и социсследований, первая женщина-член президиума Национальной академии наук Элла Либанова уверена, что если людей "не считать за быдло", а аргументированно пояснить, зачем нужно соблюдать жесткий карантин, то выполнять ограничения будут. Главный вопрос – нужно ли это делать.

Ученая вместе с еще рядом экспертов входит в специальный Совет по вопросам экономразвития, который создал Кабмин Дениса Шмыгаля. В этом совете, в том числе, обсуждали и вопрос восстановления экономики после выхода из карантина.

Жесткий запрет не поддерживает бывший министр экономразвития Тимофей Милованов. Его Киевская школа экономики помогла правительству разработать критерии частичного ужесточения карантина. Мол, действовать нужно там, где сейчас есть вспышка. И при этом не просто закрывать все места скопления, а контролировать санитарные нормы.

"По нашей оценке вреда от жесткого карантина больше, чем пользы от него...Если есть город, село и даже область, нужно быстро и точечно ограничивать, но мягко. Следить за масками, санитарными нормами, дистанцией. Нужно отходить от черно-белого сценария: либо все можно, либо нельзя", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL бывший министр.

Даже без жесткого карантина экономика Украины в 2020-м может упасть на 8-10%. Такой прогноз озвучила бывший министр финансов Оксана Маркарова (работала при двух премьерах и была уволена несколько месяцев назад). И вот почему:

За время карантина уже упали целые сферы (транспорт потерял 22,2% в марте и 42,2% в апреле), торговля за апрель упала на 12,3%, промышленное производство – на 16,2%. Майские цифры, уверена Маркарова, будут лучше, но незначительно.

Послабления карантина вернуло часть бизнеса "в игру", но сам карантин пережили не все.

До сих пор нет точных оценок, как долго продлится пандемия и что будет во время второй волны.

"Правительство и парламент приняли ряд инициатив, но они не оказывают существенной поддержки и для бизнеса, и для граждан, потерявших работу. Возможно, готовятся какие-то новые инициативы, о которых мне неизвестно", – говорит Маркарова.

Что ждет Украину в октябре-ноябре?

В начале августа главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что "динамика в Украине отражает "желтый" сценарий и мы ориентируемся на порядка 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования". На октябрь-ноябрь украинские эпидемиологи прогнозируют по 3-3,5 тыс. заболевших в сутки, процент летальности останется на прежнем уровне – 2%. Но в осенне-зимний период увеличится число заболевших на сезонный грипп и ОРВИ, они будут дополнять коронавирус.

"Если у гриппа будет пандемический потенциал – будет невесело. У больных может проявляться и вирус гриппа, которые будут усиливать друг друга. За сезон гриппа и ОРВИ у нас болеет где-то 5-7 млн населения. За неделю количество больных составляет около 200 тыс. Это волнообразный процесс. С коронавирусом в октябре-ноябре у нас будет то же самое. И если больницы не будут справляться с количеством госпитализированных – власть может попытаться опять закрыть страну на карантин", – подытожил OBOZREVATEL бывший санврач Святослав Протас.

Между тем, многие опрошенные OBOZREVATEL спикеры говорили, что украинская власть будет повторять европейскую практику борьбы с коронавирусом. Пока что там заверяют, что больше не собираются вводить полный локдаун, а будут учиться жить с вирусом без жесткого карантина и закрытия границ.

Полный карантин будет губительным для экономики. С этим соглашаются большинство опрошенных OBOZREVATEL экспертов. И хотя реагировать на ухудшение эпидемиологической ситуации нужно, тотальный запрет еще и накануне выборов может не только ухудшить экономическую ситуацию и ударить по самым бедным, но и изменить политическую обстановку в стране.

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