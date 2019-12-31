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31 декабря • обновлено в 09:38
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Украинцам ввели абонплату на газ: вторая платежка с января придет всем

5.1т
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С 1 января 2020-го украинцы будут получать платежки за газ, даже если вовсе не использовали голубое топливо. Платить придется за инфраструктуру. Мол, чтобы потребитель в любой момент мог открыть конфорку и получить газ, нужно содержать трубопровод, обслуживать целую сеть.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер абонентской платы будет считаться индивидуально. Для этого среднемесячное потребление газа в кубометра умножат на базовый коэффициент. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.

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"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

За доставку газа надо будет платить, даже если вы не используете газ в отдельные периоды. "В следующем году ваша плата за доставку будет скорректирована в соответствии с реальных объемов потребления. Если газовое оборудование, не используется вообще, и вы не планируете этого в будущем, то вам стоит рассмотреть возможность отсоединения от газовых сетей с пломбированием", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

Также Гончарук заявил, что в декабре 2019 года коммунальные платежи за отопление в Украине могут быть снижены на 30% благодаря пересчету тарифов местными властями.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги тарифы газ
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Собственник коммуникаций сдирает бабло с покупателей его товара на содержание своих "труб". Логично. Следующим шагом будет абонплата за содержание э/сетей, водопроводного хозяйства, налог на дороги должны все платить, даже пассажиры маршруток и такси, ремонт сих средств передвижения тоже в счёт налога. Чтобы, когда нужно, любой мог позвонить, вызвать такси и по хорошей дороге поехать к светлому будущему--платить сейчас, всем, заранее...
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Резнік Юрій
Резнік Юрій
Зеленский и К, далеко не лохи. Лохи те, кто верит их обещаниям. Как же, евреи-олигархи потратили миллионы баксов на компанию "Голобородько на лисапете", только для того чтобы повысить зарплаты с пенсиями и снизить тарифы для рагулей! Дурака зебил ищи в зеркале.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В 14-м году Россия ввела абонплату за газовые сети в Крыму и вспоминается как украинские СМИ злорадствовали по этому поводу, типа оккупанты ещё и не так крымчан гнобить будут в отличие от доброй и демократичной Нэньки. Дорадовались. Если следовать этой логике, то надо вводить абонплату за электрические сети.
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