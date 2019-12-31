Украинцам ввели абонплату на газ: вторая платежка с января придет всем

С 1 января 2020-го украинцы будут получать платежки за газ, даже если вовсе не использовали голубое топливо. Платить придется за инфраструктуру. Мол, чтобы потребитель в любой момент мог открыть конфорку и получить газ, нужно содержать трубопровод, обслуживать целую сеть.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер абонентской платы будет считаться индивидуально. Для этого среднемесячное потребление газа в кубометра умножат на базовый коэффициент. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

За доставку газа надо будет платить, даже если вы не используете газ в отдельные периоды. "В следующем году ваша плата за доставку будет скорректирована в соответствии с реальных объемов потребления. Если газовое оборудование, не используется вообще, и вы не планируете этого в будущем, то вам стоит рассмотреть возможность отсоединения от газовых сетей с пломбированием", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

Также Гончарук заявил, что в декабре 2019 года коммунальные платежи за отопление в Украине могут быть снижены на 30% благодаря пересчету тарифов местными властями.

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