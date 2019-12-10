Украинцам вернут деньги за газ: АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

Компании обязаны сделать перерасчет за 2018 год. Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook. Он уточнил, что оштрафованные облгазы входят в "Региональную газовую компанию" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Кого и как оштрафовали:

"Винницагаз" - 21 млн грн.

"Волыньгаз" - 13 млн грн.

"Днепропетровскгаз" - 34 млн грн.

"Житомиргаз" - 11 млн грн.

"Закарпатгаз" - 18 млн грн.

"Запорожгаз" - 14 млн грн.

"Ивано-Франковскгаз" - 10 млн грн.

"Киевоблгаз" - 49 млн грн.

"Львовгаз" - 13 млн грн.

"Николаевгаз" - 14 млн грн.

"Ривнегаз" - 5 млн грн.

"Сумыгаз" - 10 млн грн.

"Харьковгаз" - 33 млн грн.

"Хмельницкгаз" - 12 млн грн.

"Черновцыгаз" - 7 млн грн.

"Черниговгаз" - 13 млн грн.

Украинцам вернут деньги за газ

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде президента Владимира Зеленского признали, что не смогут снизить цены на отопление для украинцев, даже несмотря на падение тарифов на газ.

Кабинет министров Украины отменил ограничение на предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение для населения.

Недавно член Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко заявила, что в Украине нужно повысить цены на свет для населения из-за субсидий, которые создают на рынке электроэнергии дисбаланс.

В Украине облгазы корректируют показания счетчиков таким образом, что семьям приходят завышенные платежки за голубое топливо. Платить за такой перерасчет не нужно.

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