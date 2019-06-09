Украинцам станет легче уехать на заработки в Германию: новые правила

С 2020 года Германия откроет рынок труда, что позволит легально работать в ней людям не из Европейского союза, включая украинцев. Кроме того, если ранее эта категория заробитчан была обязана иметь высшее образование, то теперь на работу будут принимать и специалистов с профтехническим образованием.

Соответствующий закон уже поддержали в парламенте. Однако, чтобы легально трудоустроиться в Германии, соискатели должны будут выполнить два ключевых требования, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Следует отметить, что дефицит кадров – самая большая проблема немецкой экономики, о чем давно говорят немецкие предприниматели. Они подчеркивают, что Германия – экономически мощная страна, и ее промышленность быстро развивается. Однако приходится постоянно искать новых образованных людей. В придачу ко всему необходимо учитывать и демографию, ведь персонал стареет и выходит на пенсию, а на его место трудно кого-то найти.

Специалисты вычислили, что компенсировать нехватку рабочих рук ежегодно получится, если в Германию ежегодно будут приезжать 260 тыс. мигрантов. Новый закон позволит ехать на работу людям, не имеющим паспорта Евросоюза. Этот шаг власти Германии называют историческим. Однако все соискатели должны подтвердить свое профессиональное образование в Германии, а это может быть сложно и долго. То есть, если человек маляр, у него должен быть диплом маляра, если он штукатур, то диплом штукатура, если сантехник, то диплом сантехника, подчеркивают для потенциальных рабочих.

Германия "Капитал"

Украинцы, которые уже работают в Германии незаконно, получат шанс легализоваться, если докажут образование и знание немецкого языка. "Больше всего работают наши мужчины на стройке, женщины на уборке. Это позволит легализоваться тем людям, которые на сегодняшний день есть здесь и работают нелегально. Но им для этого нужно будет, во-первых, обязательно выехать и подаваться на визу в Украине. И, конечно, важно, это язык плюс образование", – объясняет адвокат Андрей Илин.

В парламенте закон рассматривали недолго. Правительство в Германии нестабильно, но даже если коалиция развалится – закон уже принят. Формально его еще примут представители федеральных земель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года. В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

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