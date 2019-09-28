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28 сентября • обновлено в 11:16
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Украинцам разрешили отключаться от отопления и горячей воды: что произошло

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Украинцам в многоэтажках разрешили отрезать свои квартиры от центральной системы отопления и горячего водоснабжения. Соответствующий порядок определил Минрегионстрой своим приказом №169, который вступил в силу в сентябре 2019 года.

Как сообщает издание UBR, системы дома работают в комплексе и желание одной квартиры на отключение должно быть предусмотрено при планировке всего дома, чтобы не было значительных потерь для всех остальных, говорят эксперты.

"Услугу по нагреву воды можно заменить бойлером, но за водоотведение платить все равно придется. А от счетов за отопление никак не избавиться, хоть срезай батареи хоть не срезай, счет все равно придет. Без платежек можно остаться, только если отключиться всем домом", — рассказал ведущий эксперт "Общественного аудита" Тарас Галайда.

Цена на газ

Цена на газ

The Kiev Times

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В случае отключения централизованные услуги можно заменить электрическим отоплением или газовым. И воду, соответственно, нагревать электрическим бойлером или газовой колонкой.

На веб-ресурсах органов местного самоуправления и исполнителей соответствующих коммунальных услуг должна быть размещена информация о перечне домов, в которых не менее половины квартир и нежилых помещений уже отрезаны от центрального отопления и горячей воды.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая. 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня. 14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги отработать долг по коммуналке
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руденко евгений
руденко евгений
тупой заголовок. и раньше никто не мог запретить отключиться, если продолжаешь платить. Интересно, есть такие?
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Александров Сергей
Александров Сергей
Но заплатить придется в любом случае! С теплом или без тепла!
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Питон Каа
Питон Каа
Будет как в Грузии, с которой Украина берет пример, где из каждой квартиры труба от буржуйки торчит.
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