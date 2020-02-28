С наступлением отопительного сезона жителям отдельных квартир начали приходить огромные суммы в платежках. Причина – по закону их обязали платить за соседей.

В "Киевтеплоэнерго", которые прислали одной из квартир платежку за тепло на 53 тыс. грн, соглашаются – это несправедливо, но действовали по закону. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Чтобы изменить несправедливую систему оплаты, достаточно было бы, к примеру, квартирам без счетчиков насчитывать стоимость отопления по усредненному показателю потребления в доме, рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности Александр Санжур.

Оплата коммуналки

К слову, такая ситуация наблюдается не только в Киеве, но и в других городах. Из-за бездействия Кабмина украинцев по всей стране заставляют оплачивать коммуналку соседей. Причем вполне законно. Житель Днепра Анатолий рассказывает: в его доме счетчики установило примерно 80% квартир. Остальные получают платежки за отопления по 4-5 тыс. грн, в то время как в соседних квартирах со счетчиками платят 1-1,5 тыс.

Юрист Александр Плахотник рассказывает: по закону в любом случае нужно платить, но если вы уверены, что сумма в платежках несправедливая – нужно требовать перерасчета, а уже после оплачивать. "В случае с 53 тыс. грн, как я знаю, там все-таки после публикаций в СМИ сделали перерасчет. Но такое происходит повально в разных городах. У кого-то 4-5 тысяч, у кого-то аж 50 тысяч", – поясняет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стали получать очередные платежки за коммуналку. Суммы за отопление шокируют – иногда они больше в четыре раза, чем за декабрь. В мэрии уверяют, что это еще со скидками.

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

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