Украинцам пересчитали зарплаты: как получить больше

Украина по темпам роста заработных плат опередила ЕС, хотя прирост ВВП все еще не достигает уровня многих стран Евросоюза.

В среднем украинцы за последние 12 месяцев стали зарабатывать на три тысячи гривень больше.

OBOZREVATEL разобрался, как выросли зарплаты украинцев и что делать, если не получили прибавку.

Зарплаты украинцев растут быстрее европейских

В Украине средняя зарплата за год выросла примерно на 3 тысячи гривен. А реальный доход уже с учетом роста цен вырос примерно на 8%. То есть в среднем, если верить официальной статистике, все мы разбогатели на 8,1%.

В большинстве развитых стран заработные платы растут куда менее активно. Для примера, итальянцы за 2018-й стали зарабатывать всего на 1,4% больше, а в Польше, где одна из самих динамично развивающихся экономик ЕС, на 5,3%.

Украинцы на этом фоне кажутся счастливчиками. Что интересно, динамика ВВП в Польше выше. ВВП – это стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в стране за прошедший год. Почему же зарплаты растут быстрее, а ВВП – медленнее? Есть несколько ответов. Во-первых, ВВП измеряют в долларах, а украинская гривня одна из самых недооцененных валют мира. То есть, если бы гривня укрепилась до той отметки, которую можно считать экономически обоснованной, динамика ВВП была бы куда выше.

Зарплаты в Украине

К примеру, по данным The Economist (индекс биг мака), доллар в Украине должен стоить 9,68 грн. Номинальный ВВП в гривнях в прошлом году составил 3,5 трлн, а в долларах – 130,83 млрд. Если бы в прошлом году курс американской валюты опустился бы до того уровня, который The Economist считает обоснованным по отношению к гривне, то ВВП в долларах мог бы быть на 237,2 млрд выше!

Вторая причина более активного роста зарплат – высокая инфляция. В Польше цены в 2018-м выросли всего на 1,6%, а в Украине – на 9,8%. Растут цены, увеличиваются обороты предприятий, повышаются зарплаты сотрудников.

Свою версию роста заработных плат называют и в Министерстве финансов: рост конкуренции за сотрудников (чтобы удержать от трудовой миграции приходится платить больше), улучшение финансового состояния предприятий, повышение минимальной заработной платы. Все эти факторы также оказывают свое влияние.

Новости СМИ назвали зарплату Коноплянки в новом клубе

Экономист Виктор Скаршевский также уверен: одна из главных причин роста зарплат – высокая конкуренция за украинских работников. Их переманивают в страны ЕС на более высокие заработные платы и украинские предприниматели вынуждены предлагать более выгодные условия.

"Основная причина – дефицит рабочей силы в Украине. Миллионы украинских граждан уехали на заработки за границу. Не хватает рабочей силы в Украине, поэтому и растут зарплаты. То есть это временный фактор, который скоро себя исчерпает. Госкомстат собирает статистику с менее половины занятых в Украине. Так, занятых в стране 16 млн людей, а в статистику попадают 7,5 млн работающих, на которых считается зарплата", – рассказывает экономист.

Зарплаты в Украине

Кстати, еще в конце прошлого года OBOZREVATEL публиковал свой прогноз роста заработных плат в Украине, который практически полностью совпал с реальной динамикой. И, согласно упомянутому прогнозу, средняя зарплата по состоянию на декабрь 2019-го пробьет отметку в 12 тыс. грн, а в январе 2020-го снова снизится.

Размер этого отката будет зависеть от того, что будет к тому времени с минималкой. Сейчас она составляет 4723 грн. А уже в следующем году может достичь 5,5 тыс. грн. Во всяком случае, так обещает пока еще действующий премьер Владимир Гройсман.

Как зарабатывать больше

Просить. Просьба о пересмотре размера заработной платы – обычная практика, которой украинцы пользуются крайне редко. Кто-то боится отказа, другие же заявляют о том, что хотят повышения, только уже после того, как нашли себе другое, более высокооплачиваемое рабочее место.

Главное в таких просьбах – не рассказывать боссу о том, что у вас сложные жизненные обстоятельства или не хватает денег на коммуналку. Лучшая формулировка: "что мне сделать, чтобы зарабатывать на 20% больше" или "я хочу зарабатывать на 20% больше, есть ли у меня такая возможность?". Есть две главные цели такой просьбы. Первая – дать понять, что вы хотите зарабатывать больше и готовы работать эффективнее. Вторая – обозначить, что текущая сумма вас больше не устраивает.

Новости СМИ назвали зарплату Коноплянки в новом клубе

"У меня была такая ситуация, когда два человека из одного отдела выполняли одну и ту же работу. Один решил просить прибавку и предложил второму пойти вместе с ним к руководителю. Тот отказался. В результате один получил прибавку, а второй остался ни с чем. После этого идти к руководителю было уже неловко: будет выглядеть так, будто пришел только из-за того, что кому-то повысили. И так получилось, что должность одна и та же, а зарплаты разные", – рассказывает HR-эксперт Александр Белоус.

Смотрите видео по теме:

Выполнять и перевыполнять KPI. Треть всех работодателей в Украине соглашаются повышать зарплаты только при условии выполнения показателей эффективности. Если вы не справляетесь с поставленными задачами, это может быть существенным аргументом для отказа в пересмотре оклада.

Повышение грозит только тем, кого ценят на работе. А для этого недостаточно быть хорошим человеком или нуждаться в прибавке. Важно, чтобы работодатель понимал: вы ему нужны. А для этого мало работать на "план минимум".

Также эксперты советуют обучаться, расширять свою квалификацию и осваивать новые направления. "Современный человек не может быть специалистом в своей узкой сфере. Если раньше можно было окончить университет и 30 лет делать одно и то же, сейчас ситуация изменилась. Каждые несколько лет профессии преобразовываются. Есть такое модное слово "диджитализация". Если проще говорить, технологии проникают во все сферы. Как минимум нужно быть уверенным пользователем ПК (раньше это даже в резюме указывали, а сейчас – по умолчанию)", – поясняет эксперт по подбору кадров Екатерина Матюх.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!