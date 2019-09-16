Украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете: сколько заплатим

В Украине утвердили новый тариф на газ. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4% – до 4493 грн за тысячу кубометров. Окончательная цена будет для всех разной, так как у каждого предприятия есть свой тариф на распределение.

Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.

О том, что будет с тарифом на газ в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

в Украине пересчитали тариф на газ – в сентябре он будет на 3,4% дешевле, чем в августе;

уже в октябре топливо снова станет дорожать – из-за роста курса доллара и спроса (начинается отопительный сезон);

газ может подорожать на 15% до конца года.

Новая цена на газ

Стоимость голубого топлива на мировом рынке снижается, доллар дешевеет. Все это приводит к падению тарифов с самого начала года. Всего на 28% с января.

"Цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в сентябре газзбытам и поставляет потребителям, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов)", – отмечают в компании.

С учетом налога и всех платежей, конечная цена для украинцев будет колебаться около 5,5-6 грн за кубометр. Хотя еще в прошлом году в планах Кабмина было повышение тарифа почти до 10 грн.

Семья из трех человек с одной газовой плитой:

84,6 грн по старому тарифу – 63,6 грн по новому тарифу.

Семья из трех человек в доме 60 кв. м (отапливается газом):

было 2308 грн (отопление) – будет 1728 грн;

было 138,5 грн (плита и подогрев воды) – будет 103,6 грн.

В среднем, согласно нормам потребления, в отопительный сезон семья из трех человек в частном доме площадью 60 кв. м на отопление, подогрев воды и приготовление пищи тратила 2,4 тыс. грн по старому тарифу на газ. Если бы новые тарифы действовали зимой, за этот же объем голубого топлива пришлось бы заплатить всего около 1,8 тыс. грн. Экономия бы составила около 600 грн в месяц.

Стоимость голубого топлива, согласно постановлению Кабмина №485, считается как минимальная из следующего списка:

цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц;

средневзвешенная цена на украинской энергетической бирже;

цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018-го;

средняя таможенная стоимость импортного газа.

Уже в октябре цены могут вырасти

"С завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине", – отмечают в "Нафтогазе".

До 25 сентября можно купить газ по действующей цене сразу на всю зиму. Правда, субсидия на такую покупку распространятся не будет, так что это выгодно тем семьям, которые самостоятельно оплачивают счета за коммуналку.

Тарифы на газ

Зимнее подорожание по разным оценкам может быть от 10 до 15%. Так, аналитик Максим Пархоменко считает, что голубое топливо вырастет в цене примерно на 10%. При этом эксперт предполагает, что причина такого подорожания – девальвация гривни. Сами же энергоресурсы в валюте существенно не изменятся в цене.

На Украинской энергетической бирже еще в январе тысяча кубометров газа продавалась за 9,8 тыс. грн, а сейчас – за 5,5 тыс. Глава биржевого комитета Алексей Дубовский прогнозирует: цена будет колебаться от $145 за тыс. куб. м в сентябре до $215 – в ноябре. "В общем, европейский рынок перенасыщен природным газом. На основе фьючерсных цен контрактов на следующий месяц и квартал можно сделать вывод, что резких изменений цены в ближайшее время ожидать не стоит. Среди факторов влияния можно определить поставки сжиженного газа (LNG) в Европу, что в том числе зависит от спроса на ресурс в странах Азии, котировки нефти и, безусловно, погодных условий", – прогнозирует эксперт.

НБУ также считает, что цены значительно вырастут ближе к зиме. В инфляционном отчете говорится: ожидается, что в третьем квартале текущего года цены на природный газ стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти. Ранее регулятор озвучивал возможную динамику подорожания в пределах 15%.

Норвегия, Нидерланды и Украина – страны с наиболее крупными запасами газа в Европе. При этом первые два государства входят в список богатейших, а Украина отстает. Имея подтвержденные залежи – 590 млрд куб. м (по оценкам "Нафтогаза"), мы каждый год вынуждены тратить валюту на покупку около 8-10 млрд кубов голубого топлива.

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты уверены: достичь энергонезависимости и в течение нескольких лет нарастить добычу газа до 20 млрд куб. м государственная компания вполне способна. Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах в качестве примера приводит статистику прошлого года. "Укргаздобыча" увеличила объем на 1,6%, а частные компании – более чем на 7%.

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