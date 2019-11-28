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29 ноября • обновлено в 11:08
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/ Рынки и компании

Украинцам отключат газ? Чего ждать от новых угроз России прекратить поставки голубого топлива

10.8т
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Украина через месяц может остаться без газа. Российский "Газпром" не спешит заключать новый контракт на транзит, а старый заканчивается уже 1 января 2020-го. В "Нафтогазе" предупреждают: РФ угрожает полностью прекратить поставки, а это ударит по энергетической безопасности всей Европы.

О том, чего украинцам ждать от зарождающейся газовой войны, читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем вопрос?

Российский "Газпром" через Украину поставляет свой газ в страны ЕС. Но само голубое топливо мы покупаем не у РФ, а у европейцев. "Нафтогаз" отказался от прямых контрактов с РФ из-за давления со стороны страны-агрессора. Вместо этого происходят реверсные закупки. Проще говоря, европейские компании заключают контракт с "Газпромом" и покупают голубое топливо и для Украины.

Украина с 1 января 2020 года в случае отсутствия контракта с Россией на транзит будет закачивать газ в свои подземные хранилища

Украина с 1 января 2020 года в случае отсутствия контракта с Россией на транзит будет закачивать газ в свои подземные хранилища

Россия пускает газ в нашу "трубу", а мы закачиваем его в свои хранилища и используем. Это и называется реверсными поставками. Платим сторонним компаниям, но фактически получаем из РФ.

Контракт между Украиной и РФ на транзит заканчивается 1 января 2020 года. По идее новое соглашение уже должны были подписать, но тут вмешалась политика. Стороны до сих пор не договорились.

И что будет?

"Газпром" угрожает, что просто прекратит поставки с первого дня следующего года, заявил в интервью DW исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Письмо с предупреждением уже отправили.

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Правда, тогда россиянам придется объясняться перед европейцами, почему они нарушают взятые на себя обязательства и в отопительный сезон оставляют ЕС без газа. Кроме того, они потеряют деньги, которые могли бы выручить за проданное голубое топливо.

Есть еще один вариант – газ будут поставлять в украинскую ГТС без контрактов. Что это значит? По закону такое топливо будет считаться контрабандой. Нам придется его принимать на свою территорию, но передавать дальше в ЕС – нельзя. В таком случае, как рассказали в "Нафтогазе", газ будут просто хранить, пока не подпишут документы с РФ.

Хорошо. А мне могут отключить газ?

Нет. Во всяком случае, так обещают в Кабмине. Там уже сделали большой запас и рассчитывают, что даже без новых поставок "беды" удастся избежать. Главное последствие – газ однозначно будет дорожать. В Минэнерго уже подсчитали, что кубометр может вырасти в цене с действующих около 7 до почти 12 грн, если транзит прекратят.

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Почему так? Дефицит голубого топлива в Европе немедленно приведет к росту рыночных цен. И чтобы уберечься от такого скачка, Кабмин закрепил единую цену для бытовых потребителей (нас с вами) почти на всю зиму. В среднем мы будем платить около 8 грн за куб (зависимо от региона).

Такое решение преподносят как победу и снижение тарифов. Мол, прошлой зимой было даже дороже, чем будет этой. Хотя по факту сравнивать два этих периода не совсем корректно. Газ на европейском рынке в 2019-м значительно подешевел, поэтому меньше должен стоить и для украинцев.

Чего хотят стороны?

Украина – гарантии, что газ будут транспортировать через нашу ГТС длительный период. И даже когда трубопровод в обход нашей страны "Северный поток-2" достроят и запустят (а это будет в середине 2020-го), Россия все равно должна сохранить транзит.

Также, разумеется, вопрос заключается и в цене. Хотя в публичной плоскости стороны это условие не озвучивают.

России же нужно, чтобы "Нафтогаз" отказался от судов (которые, к слову, успешно выигрывает), покупал газ напрямую у "Газпрома", а не через посредников. Споры продолжаются уже несколько месяцев, но пока без результатов.

Среди последних заявлений – Юрий Витренко отметил, что "Северный поток-2" угрожает экономической безопасности Украины (что логично, так как транзит нам приносит около 3% ВВП). В России же рассказывают, что так будет даже лучше. Мол, европейцы смогут получать голубое топливо по альтернативному каналу.

"Насчет экономической составляющей Украины – мы не можем быть за это ответственными, наполнять бюджет и так далее. Безусловно, отсутствие транзита плохо скажется на Киеве, но надо искать пути и договариваться с "Газпромом", – заявил зампред комитета Госдумы по энергетике в комментарии RT Игорь Ананских.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
газ Газпром НАК "Нафтогаз"
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Комментарии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Украинцы настолько глупы, что даже УКРАсть без палева не способны! )))
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
31 декабря контракт будет подписан!!! Путин на всех форумах, на всех своих конференциях не устает повторять что мы один народ. А если это так, то он не допустит прекращения транзита газа и окончательного обнищания братского народа.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Только вчера в партии Порошенко заявляли, что Украина уже 5 лет не покупает газ в России. Просто не покупайте дальше. Словакия продаст.
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