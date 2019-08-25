Украинцам назначили абонплату на всю коммуналку: сколько заплатим в месяц

Украинцы должны ежемесячно вносить абонплату за воду (горячую и холодную отдельно), отопление и вывоз мусора. Эти деньги, согласно закону, должны обеспечивать обслуживание сети, компенсировать установку счетчиков и т.д. Ежемесячно общий размер взносов может составить 100 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Своим решением правительство определило только максимальный размер. То есть больше указанных сумм взимать с потребителей нельзя.

Граничный размер абонентской платы снизили. Итак, формула расчета:

2* ПМ * 2,58 * 0,15 * К, где

ПМ – прожиточный минимума (на данный момент 1936 грн)

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

Таким образом, абонплата за воду и отопление должна составлять не более 28,4 грн в месяц, а за мусор – 13,4 грн. По старой же формуле абонентская плата на отопление, горячую и холодную воду могла составить 30,6 грн, а на вывоз мусора – 14,5 грн.

"Плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги для возмещения расходов, связанных с заключением договора, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги", – говорится в законе.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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