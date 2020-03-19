Украинцам массово пересчитают пенсии и проведут индексацию: кому и когда добавят

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что уже в апреле всем украинцам, кто получает пенсию до 5 тыс. грн, выплатят по 1 тыс. грн. А уже с 1 мая проведут предусмотренную законом индексацию выплат.

О том, кто, когда и сколько получит, а также почему выплаты оказались под угрозой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто и сколько получит

"С 1 апреля 2020 г. правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. грн, а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", – заявил президент Владимир Зеленский.

Кто получит по 1 тыс. грн в апреле. Стоит отметить, что эта разовая выплата связана с карантином и ухудшением экономической ситуации в стране. Она коснется 9,8 млн пенсионеров (всего в Украине их 11,4 млн). Это те, кто сейчас, согласно данным ПФУ, получает до 5 тыс. грн.

Кого коснется индексация в мае. Индексация в среднем на 216 грн коснется 10,2 млн человек. Это ежемесячное повышение. То есть на эту сумму увеличится сама пенсия.

Сколько нужно денег и где их взять

На разовую выплату в размере 1 тыс. гривен для всех, кто получает пенсию до 5 тыс. грн, властям понадобится 9,8 млрд грн. А на индексацию с 1 мая еще примерно 2,2 млрд грн ежемесячно.

Главный вопрос – хватит ли на это средств в бюджете ПФУ. И если нет, то сможет ли государство в условиях карантина, тотального невыполнения бюджета и мирового кризиса найти деньги на пенсионеров.

Экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен: Пенсионный фонд и без того потеряет около 4 млрд из-за того, что Рада в связи с карантином разрешила физлицам-предпринимателям не платить ЕСВ.

"Если принимается такое решение, которое будет иметь серьезные социальные последствия, то нужно сразу придумать компенсатор – где взять деньги (можно посмотреть, сколько платят предприниматели, и какие потери будут для Пенсионного фонда. По моим подсчетам – около 4 млрд грн). Но это даже в голову никому не пришло", – объяснил он.

Звучали даже идеи разделить индексацию на несколько этапов. К примеру, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук предположила: "Скажем, могут начать в первом полугодии, а во втором – провести вторую индексацию. Разбить на две волны", – рассказала Кравчук в эфире ObozTV.

Аналитик Владимир Мазуренко уверен: сумма в 2,2 млрд грн в месяц для украинского бюджета существенна, но не критична. Если, к примеру, не сократится объем импорта и таможня улучшит показатели (раньше там сетовали на низкий курс доллара), дополнительных средств вполне может хватить на пенсии.

Как будут повышать выплаты

Согласно закону, всем украинцам уже в мае размер зарплаты, который учитывается в пенсии, повысят на 11% (половина от роста зарплат и половина прошлогодней инфляции).

Осовременивание пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем существеннее будет повышение. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) × соотношение собственной зарплаты к средней по стране × стаж в годах × 1%:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

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