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Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: каких прав хотят лишить

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В Украине готовят новую редакцию Кодекса законов о труде. Старый документ, уверены эксперты рынка, устарел. На данный момент работодатели разрабатывают конкретные предложения и обсуждают их вместе с избранными народными депутатами.

К примеру, в новом законе предлагают лишить профсоюзы права отказывать в увольнении одного из своих членов, оставив им только возможность давать рекомендации, об этом на своей странице в социальной сети сообщила Федерация работодателей Украины.

Среди предложений:

  • убрать нормы, согласно которым любой спорный вопрос решают в пользу сотрудника;

  • ввести равенство между сотрудником и работником (сейчас якобы сотрудник имеет преимущества);

  • убрать часть льгот;

  • лишить профсоюзы права согласовывать увольнение работника;

  • создать условия для борьбы с неоформленной занятостью.

Работа в Украине

Работа в Украине

Новости
Длинный рабочий день и 6 новых выходных: новые правки в КЗоТ

"Решили, что новый проект Трудового Кодекса должен стать гибким и динамичным инструментом регулирования современных трудовых отношений в соответствии с потребностями рынка труда, повышения инвестиционной привлекательности экономики Украины", – заявили в организации.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. На днях Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
работа законопроект
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Dell Alex
Dell Alex
Его каждый год меняют, если не чаще, в последнее время. И он уже устарел? Особенно мне нравится, что Кодекс меняет Федерация работодателей (!) Украины. Пчелы против меда.
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