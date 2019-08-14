Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: каких прав хотят лишить

В Украине готовят новую редакцию Кодекса законов о труде. Старый документ, уверены эксперты рынка, устарел. На данный момент работодатели разрабатывают конкретные предложения и обсуждают их вместе с избранными народными депутатами.
К примеру, в новом законе предлагают лишить профсоюзы права отказывать в увольнении одного из своих членов, оставив им только возможность давать рекомендации, об этом на своей странице в социальной сети сообщила Федерация работодателей Украины.
Среди предложений:
убрать нормы, согласно которым любой спорный вопрос решают в пользу сотрудника;
ввести равенство между сотрудником и работником (сейчас якобы сотрудник имеет преимущества);
убрать часть льгот;
лишить профсоюзы права согласовывать увольнение работника;
создать условия для борьбы с неоформленной занятостью.
Работа в Украине
"Решили, что новый проект Трудового Кодекса должен стать гибким и динамичным инструментом регулирования современных трудовых отношений в соответствии с потребностями рынка труда, повышения инвестиционной привлекательности экономики Украины", – заявили в организации.
Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.
Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. На днях Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.
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