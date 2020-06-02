Украинскую буровую установку "Таврида" международная база обозначила флагом РФ

Андрей Довгань Рынки и компании 15:29, 2.06.2020 Обновлено: 15:38, 2.06.2020

Международная база судов Marine Traffic обозначила российским флагом украинскую буровую установку "Таврида", которую Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщил эксперт по морскому праву, представитель "Морской экспертной платформы" Богдан Устименко в Facebook.

"Захваченная РФ Украинская буровая установка "Таврида", которая находится только в 27 морских милях (50 км) от острова Змеиного, согласно международной базы Marine Traffic почему-то уже под российским флагом", – написал Устименко.

Facebook / Богдан Устименко
Facebook / Богдан Устименко

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает эксплуатировать так называемое Одесское месторождение газа, которое находится в Исключительной (морской) экономической зоне Украины в Черном море.

Буровые платформы в Черном море, Которые принадлежат Украине, незаконно получили измененный навигационные данные и используются под флагом Российской Федерации.

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