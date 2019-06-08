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Украинским водителям приготовили важное новшество на дорогах: что будет

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В Украине планируют использовать специальные шумовые полосы при строительстве и реконструкции крупнейших трасс страны – дорог высшей (I-II) категории.

Соответствующие изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования вступают в силу с 1 сентября текущего года, сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на свой странице в Facebook.

Такие полосы, как пояснил он, могут находится на дорожных обочинах и участках дороги с повышенной опасностью.

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Иллюстрация. Дороги в Украине

Иллюстрация. Дороги в Украине

Телеканал 24

Украинским водителям приготовили важное новшество на дорогах: что будет

facebook.com/lev.partskhaladze

"Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры чувствуют сильную шумовую и вибрационную действие, что заставляет интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге", – рассказал замминистра, отметив, что усталость водителя может привести созданию опасных аварийных ситуаций.

"По подсчетам экспертов, устройство шумовых полос может способствовать уменьшению количества ДТП в 4-6 раз", – написал Парцхаладзе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как в Полтавской области строят современную четырехполосную цементобетонную магистраль.

В прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Дороги в УкраинеРемонт дорог
Персона
Лев Парцхаладзе
Место
Украина
Теги
ремонт и строительство дорогДТПМинистерство регионального развития и ЖКХ
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леня зе
леня зе
6л@дь партия будистов .все у ных буде.
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леня зе
леня зе
:):):).нахрена дороги. гыпэрлуб рулит.:)сделайте дорогу Николаев-Кировоград(пальцы не стучат на клаве новое название)
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