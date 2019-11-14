Украинским шахтерам погасили долги по зарплате: Зеленский назвал сумму

Украинским шахтерам погасили задолженность по заработной плате.

Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook. По его словам, долг составлял 1 миллиард гривен.

"Вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислено 1 миллиард гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников", – написал Зеленский.

Также о том, что шахтерам стали приходить SMS о зачислении денег, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, шахтеры, из-за долгов протестовавшие под землей, вышли на поверхность, а предприятия вернулись к обычному графику работы.

"По состоянию на 10.00 сегодняшнего дня начались выплаты средств по задолженности перед горняками. Председатель МО НПГУ ГП "Первомайскуголь" Роман Панчук сообщает, что шахтеры получили SMS о зачислении средств по заработной плате за июнь, июль, август, сентябрь, 15% - за октябрь этого года. Шахтеры трех шахт предприятия, протестовавших под землей, поднялись на поверхность. Шахты работают в обычном режиме", – сообщил Волынец в Facebook.

По информации ГП в настоящее время отнесены (период / объем):

ГП "Селидовуголь" – август, сентябрь, октябрь (45%);

ГП "Мирноградуголь" – август, сентябрь, октябрь (45%);

ГП "Первомайскуголь" – июнь, июль, август, сентябрь, октябрь (15%);

ГП "Львовуголь" – август, сентябрь, октябрь (43%);

ГП "Лисичанскуголь" - ожидается подтвержденная информация;

ГП "Волыньуголь" – сообщают об отработке документов финансовым отделом.

Шахтерам выплатили долги

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады на пленарном заседании в четверг, 31 октября, приняло во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2019 год, выделив 1 млрд на погашение долгов перед шахтерами.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что благодаря вмешательству Владимира Зеленского фактически был решен вопрос погашения долгов по заработной плате работникам государственного предприятия "Львовуголь".

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