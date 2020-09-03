Украинским предпринимателям разрешат брать кредиты на льготных условиях

Верховная Рада приняла законопроект №3659-д, который позволит представителям малого и среднего бизнеса получать кредиты под государственные гарантии.

Общий объем программы составит до 5 млрд грн. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Решение поддержали 268 депутатов, из них 202 голоса дала фракция "Слуга народа".

"Кредиты будут предоставляться микро-, малым и средним предпринимателям в объеме до 5 млрд грн. Государство будет гарантировать перед банком 80% сумму такого займа. Это позволит значительно удешевить, а главное сделать доступным кредитный ресурс для украинского бизнеса. В то же время гарантии на уровне 80% способствовать том, что банки будут выдавать средства только качественным заемщикам, имеющим бизнес-план и видение развития собственного дела", – пояснил глава правительства.

Он добавил, что такой инструмент давно работает в передовых экономиках мира и дает возможность создать реальную поддержку малому и среднему бизнесу.

Это значит, что банки смогут давать кредиты по более низким ставкам, так как государство будет гарантировать возвращение денег, если бизнесмены не смогут это сделать.

Предпринимателям будут давать кредиты под государственные гарантии. Telegram / Денис Шмыгаль

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на снижение учетной ставки до 6% и стабильно невысокой инфляции украинском не стоит рассчитывать, что в ближайшее время стоимость ипотечных кредитов снизится до 10%.

Украинские банки и кредитные организации с 1 сентября при заключении договоров с клиентами будут обязаны делать это "человеческим языком" и на прозрачных условиях – указывать реальную процентную ставку и общую стоимость кредита.