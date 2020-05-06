Украинским предпринимателям раздадут по 2220 гривен на детей: как и когда можно получить

В Украине со среды, 6 мая, началась выплата материальной помощи для физлиц-предпринимателей, которые воспитывают детей.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства 6 мая.

Помощь ФЛП на детей

"Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка до 10 лет", – сказала Лазебная.

Какой размер помощи

1779 грн – на детей в возрасте до 6 лет;

2218 грн – на детей в возрасте от 6 до 10 лет.

Как получить помощь

Заявление и документы на получение помощи можно подать через электронный сервис на сайте Минсоцполитики. Также это можно сделать через ящик для корреспонденции в органах социальной защиты по месту регистрации и проживания. Или можно прислать их по почте.

Также это можно сделать с помощью электронного приложения "Действие". Ссылка на это находится в разделе "Пенсия, льготы и помощь".

"Эта помощь будет назначаться с месяца подачи заявления и необходимых документов и выплачиваться на период карантина и в течение одного месяца после его отмены", – сказала Лазебная.

По подсчетам Минсоца, эта выплата касается более 300 тысяч ФЛП, в которых воспитывается около 400 тысяч детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров выделил 1,6 млрд грн с бюджетного фонда борьбы с COVID-19 для помощи на детей физических лиц-предпринимателей.