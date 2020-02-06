Украинским фермерам разрешили оформляться как ФЛП: кого коснется

Кабинет министров разрешил мелким украинским аграриям регистрироваться в качестве физлиц-предпринимателей (ФЛП). Также они смогут получать компенсацию за уплаченный ЕСВ.

Об этом сообщил министр экономики Украины Тимофей Милованов в четверг, 6 февраля, в Facebook. Он рассказал, что сделало правительство, чтобы агросектор мог расти и создавать новые рабочие места.

"Мы запустили механизм регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей. Теперь они могут выбирать упрощенную систему налогообложения – единый налог 4-й группы. Речь идет о 3,9 млн личных сельских хозяйств – а это очень мощная часть всего агро. В 2018 году они произвели 41% валовой продукции сельского хозяйства. И теперь они могут легализоваться как сельскохозяйственные производители и получать из государственного бюджета компенсацию за уплаченный единый социальный взнос", – написал Милованов.

Министр уточнил, что выплаты стартуют уже в 2020 году. На компенсацию ЕСВ планируется выделить 50 млн. грн.

Также Милованов сообщил, что Кабмин решил создать Фонд частичного гарантирования кредитов. "Фонд упростит получение кредитов мелким фермерам, которые не имеют кредитной истории. Это означает, что мелкие фермеры смогут взять кредиты на более выгодных условиях, а следовательно – ускорить развитие своего бизнеса", – объяснил министр.

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OBOZREVATEL ответил на главные вопросы, связанные с открытием рынка земли в Украине.

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