Украинский закон о банках проверят на конституционность

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление о соответствии Конституции закона о банках, который необходим для сотрудничества с МВФ.

Как сообщилт отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, представление поступило 11 июня от 64 народных депутатов Украины.

"В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины " внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции настоящего Закона", – говорится в сообщении.

Депутаты попросили проверить закон о банках Страница Конституционного суда Украины в Facebook

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе. В МВФ заявили, что в случае принятия закона о банках Украина может претендовать на новый кредит.

Верховная Рада 13 мая во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи МВФ.