Украинский Vodafone уличили в приеме платежей из Крыма

Украинский оператор мобильной связи Vodafone уличили в том, что он позволяет пополнять счета своих абонентов с территории аннексированного Крыма.

Это можно сделать в сети платежных терминалов Payberry – одной из крупнейших в Крыму. Терминалы берут комиссию в 10% и переводят рубли в гривни по завышенному курсу, говорится в публикации "Крым. Реалии".

Издание сообщило, что его корреспондент в Севастополе смог пополнить счет абоненту "Vodafone Украина" в Киеве.

"Как следует из информации, содержащейся в чеке, из суммы в 100 рублей терминал списал комиссию в 10 рублей, остальные 90 рублей попали на счет киевского абонента Vodafone в течение минуты после совершения транзакции. На этапе перечисления средств сумма была пересчитана из рублей в гривни. В результате на счет абонента поступила 21 гривня. Деньги были конвертированы по курсу 3,33, при среднем курсе гривни в крымских банках – 2,8", – отметил сайт.

Также терминалы предлагают пополнить счета абонентов других украинских операторов – Lifecell, 3mob и "Интертелеком". Но при попытке это сделать появлялось сообщение об ошибке.

Также пополнить счет Vodafone в Украине можно с сайта Payberry.

Пополнение Vodafone из Крыма "Крым. Реалии"

Издание сообщило, что владельцем терминалов является компания "Пэйбэрри", которая зарегистрирована в Севастополе.

В пресс-службе "Vodafone Украина" заявили, что компания "придерживается всех требований украинского законодательства и не сотрудничает с юридическими лицами, зарегистрированными на не подконтрольной территории Украины".

Издание предположило, что обойти санкции компании "Пэйбэрри" помогает "Пэйберри Глобал", которая зарегистрирована в Краснодаре. Однако явных связей между ними в открытом доступе нет. "Пейбэрри" на запрос не ответила.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местная "власть" к приезду президента РФ Владимира Путина снизила цены на бензин. И все равно они остались гораздо выше, чем в России.

Жители Крыма пожаловались на дорогую аренду жилья, низкие зарплаты и высокие цены на еду на полуострове.