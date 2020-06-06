Украинский нардеп задекларировал 158 квартир: около 30 сдает в аренду

Депутат пояснил, что квартиры – это "остатки" его строительного бизнеса. Часть из них он продал

Это абсолютный рекорд в Раде. Также нардеп и его жена владеют элитными авто и значительными сбережениями

Народный депутат, член депутатской группы "За будущее" Виктор Мялик в декларации за 2019 год указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.

Документ был опубликован в Едином реестре деклараций, сообщил проект "Слово и дело". Площадь квартир – от 38 до 95 кв. метров. Все они находятся в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район, Киевская область).

Общая площадь недвижимости – 9 тыс. 978 кв. м. Сайт отмечает, что это абсолютный рекорд в Раде как по количеству квартир, так и по их площади.

Также Мялику принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки (площадью как 520 так и более 1000 кв. метров) в том же районе.

Квартиры нардепа Виктора Мялика

На чем ездит семья нардепа

Депутат отчитался и о своем автопарк. В декларации сказано, что Мялик владеет автомобилем Lexus LS460L (2015 выпуска) и Lexus LX570 (2016 выпуска). На момент приобретения машины стоили 3,4 млн грн и 3,7 млн ​​грн.

Жена нардепа – Дарья Мялик – ездит на PORSCHE CAYENNE (2018 года выпуска), а также на MERCEDES-BENZ (2016 года выпуска), которые обошлись семье в 5,6 млн грн и 3 млн грн.

Сколько заработали

Мялик указал, что за 2019 году в должности нардепа получил 314117 грн зарплаты. Его жена, работая в ООО "МДС-БУД", получила за год 29 099 грн.

При этом от продажи недвижимости и сдачи имущества в аренду Мялик за год получил несколько миллионов. Жена нардепа также получает немалый доход от сдачи недвижимости в аренду.

Какие у депутата сбережения

Семья хранит и немалые суммы на банковских счетах. В частности, в ПриватБанке Мялик имеет три счета, на которых лежит: 2,4 млн грн, 553 тыс. грн и 260 тыс. грн. Его жена в "Привате" хранит 108,8 тыс грн и 13378 долларов.

Нардеп также задекларировал и наличные – 150 млн гривен и 1 млн долларов. Подарки или другие нематериальные активы в декларации указаны не были.

Как пояснил свою декларацию

Нардеп объяснил, что до депутатства занимался строительством недвижимости, которую потом продавал. По его словам сейчас (по состоянию на июнь 2020 года) большинства квартир у него уже нет, сообщили "Вісті Рівненщини".

"Я не покупал эти квартиры, я их строил, а потом продавал. С дохода платил налоги. И те квартиры якобы на мне, но они были за 19-й год. Там частично на мне квартиры еще и остались", – сказал Мялик.

По его словам, часть квартир он продал людям в рассрочку, однако по документам они остаются на нем, пока не будет уплачена вся сумма.

"Там есть и мои квартиры, не хочу продавать. У меня есть 37 квартир. Одна квартира – на детях, одна – на жене. Остальное я сдал в аренду. Потому что мне надо на что-то жить. Законом сегодня это не запрещается. У меня есть много офис-помещений, у меня есть торговый центр", – добавил Мялик.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко за 2019 год задекларировал 773 млн гривен доходов, заплатил почти 188 млн гривен налогов и более 300 млн – направил на благотворительность и социальные проекты.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов задекларировал два автомобиля, несколько квартир и земельных участков, а также более 536 тыс. гривен зарплаты на государственной должности.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал свою декларацию за 2019 год. В ней он указал дом площадью 492,2 кв. м в Софиевской Борщаговке (село рядом с Киевом) стоимостью почти 3 млн грн, несколько квартир в столице и области.

Народный депутат и лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко в 2019 году заработала 618,3 тыс. грн и получила $5,5 млн за компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в 2019 году заработала 935 тыс. грн.

Народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, подал электронную декларацию за 2019 год. В ней, кроме доходов в 61,6 млн грн, он отметил множество элитной одежды, аксессуаров, коллекцию икон и другое имущество.

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