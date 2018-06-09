УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

Украинский лоукростер запустит более 50 рейсов: полный список

2.7тЧитать новость на украинском

Новый украинский лоукостер SkyUp получил разрешение Госавиаслужбы на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

Это стало возможным по результатам заседания комиссии Государственной авиационной службы Украины 30 мая после удовлетворения всех запросов авиакомпании, передает avianews.com.

В частности, украинскому авиаперевозчику предоставят права на полеты по внутренним регулярным маршрутам на неограниченный период между следующими городами:

Новости
Под лоукосты: "Борисполь" откроет закрытый терминал

  • Киев - Одесса;

  • Львов - Одесса;

  • Харьков - Одесса.

Также комиссия одобрила заявки SkyUp на полеты по таким международным регулярным маршрутам:

  • из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Батуми, Бургас, Варну, Тенерифе, Тирану;

  • из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас;

  • со Львова в Барселону и Ларнаку;

  • из Запорожья в Барселону;

  • из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаку.

Новости
В Украину зайдут три новых лоукоста: стали известны подробности

Летать по вышеперечисленным рейсам SkyUp сможет также в течение неограниченного периода.

Временные права на осуществление международных рейсов (на период до 27 октября 2018 года) авиакомпания получила по таким маршрутам:

  • Киев - Анталия, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Тирана, Батуми, Монастир;

  • Харьков - Анталия, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват;

  • Львов - Анталия, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват;

  • Одесса - Анталья, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват;

  • Запорожье - Анталия, Шарм-эль-Шейх, Тиват;

  • Черновцы - Анталия;

  • Винница - Анталия;

  • Херсон - Анталия.

Новости
На Милан и не только: с сентября в Украину зайдет лоукост из Италии

Отмечается, что внутренние рейсы будут выполняться по лоукост-концепции.

Сейчас флот SkyUp состоит из двух самолетов Boeing 737-800 2013 года выпуска. В июне компания намерена взять в лизинг широкофюзеляжный 330-местный самолет Airbus A330, а также узкофюзеляжный Boeing 737-700 на 149 мест.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший вице-премьер министр Украины Борис Колесников объяснил, что нужно для создания украинского лоукоста.

Читайте все новости по теме "Лоукостеры в Украине" на Обозревателе.

Тема
Лоукостеры в Украине
Место
Украина
Объекты
лоукостыГосавиаслужба Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги