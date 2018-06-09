Украинский лоукростер запустит более 50 рейсов: полный список

Новый украинский лоукостер SkyUp получил разрешение Госавиаслужбы на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.
Это стало возможным по результатам заседания комиссии Государственной авиационной службы Украины 30 мая после удовлетворения всех запросов авиакомпании, передает avianews.com.
В частности, украинскому авиаперевозчику предоставят права на полеты по внутренним регулярным маршрутам на неограниченный период между следующими городами:
Киев - Одесса;
Львов - Одесса;
Харьков - Одесса.
Также комиссия одобрила заявки SkyUp на полеты по таким международным регулярным маршрутам:
из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Батуми, Бургас, Варну, Тенерифе, Тирану;
из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас;
со Львова в Барселону и Ларнаку;
из Запорожья в Барселону;
из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаку.
Летать по вышеперечисленным рейсам SkyUp сможет также в течение неограниченного периода.
Временные права на осуществление международных рейсов (на период до 27 октября 2018 года) авиакомпания получила по таким маршрутам:
Киев - Анталия, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Тирана, Батуми, Монастир;
Харьков - Анталия, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват;
Львов - Анталия, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват;
Одесса - Анталья, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват;
Запорожье - Анталия, Шарм-эль-Шейх, Тиват;
Черновцы - Анталия;
Винница - Анталия;
Херсон - Анталия.
Отмечается, что внутренние рейсы будут выполняться по лоукост-концепции.
Сейчас флот SkyUp состоит из двух самолетов Boeing 737-800 2013 года выпуска. В июне компания намерена взять в лизинг широкофюзеляжный 330-местный самолет Airbus A330, а также узкофюзеляжный Boeing 737-700 на 149 мест.
Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший вице-премьер министр Украины Борис Колесников объяснил, что нужно для создания украинского лоукоста.
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