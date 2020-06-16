На 'Электротяжмаш' пришли с обысками: уличили в сотрудничестве с Россией

В Харьковской области правоохранители пришли с обысками на государственный завод "Электротяжмаш". Его продукцию по убыточным ценам в обход санкций поставляли в Россию.

Ряд соглашений, о которых заранее было известно, что они убыточны, должностные лица завода заключили в 2019-2020 годах. Расчеты по ним велись в рублях. Об этом сообщила прокуратура Харьковской области.

"Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с "Электротяжмаша" на Брянскийи машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в РФ. При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже себестоимости", – сообщили в прокуратуре.

Предварительно установлено, что только от двух поставок тяговых агрегатов "Электротяжмаш" понес убытки на 1 млн 100 тыс. грн. Еще ряд поставок предприятие не успело выполнить.

В прокуратуре сообщили, что на заводе продолжаются обыски.

Обыски на "Электротяжмаш"

Обыски на "Электротяжмаш"

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