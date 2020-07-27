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Украинских заробитчан стали активнее звать на работу за границу

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,1 т.
Украинских заробитчан стали активнее звать на работу за границу

Иностранные работодатели стали активнее приглашать украинцев на работу.

Наибольший спрос на наших соотечественников у нанимателей из Польши, Чехии и Германии. Об этом со ссылкой на данные сайта по поиску работы Jooble сообщил OpenDataBot.

"В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. С этого времени количество таких вакансий выросло и сейчас составляет почти 8000", – говорится в сообщении.

Количество вакансий, которые предлагают украинцам за рубежом

Количество вакансий, которые предлагают украинцам за рубежом OpenDataBot

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на рынке труда в середине июля 2020 года появились сотни вакансий, которые не требуют высшего образования. Наиболее популярными стали мерчендайзер, охранник, грузчик, продавец на рынке и кассир.

В Украине стало больше вакансий на сайтах по трудоустройству. Рынок постепенно начал восстанавливаться после карантина.

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