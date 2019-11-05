Украинские студенты отправились в Роттердам благодаря победе в престижном конкурсе

5 ноября тридцать победителей всеукраинского образовательного проекта "Морское дело 2019" отправились в известный портовый город Роттердам.

Там студенты 15 ведущих морских и транспортных вузов Украины проведут четыре незабываемых дня. Ребят ожидает насыщенная программа: посещение выставки морского и речного транспорта Europort 2019, знакомство с новинками и достижениями отрасли, общение со специалистами, визит в Роттердамский порт – один из крупнейших в Европе, осмотр терминалов и встреча с представителями компании EMO, а также впечатляющие экскурсии по Амстердаму и Роттердаму.

Поездку для юных моряков в рамках проекта "Морское дело 2019" организовал благотворительный Фонд Бориса Колесникова, который реализует образовательные программы для студентов технических специальностей.

В конкурсе "Морское дело 2019" приняли участие 1 500 студентов из 36 учебных заведений. Они прошли два отборочных этапа (решение задач по профильным предметам и тестирование по техническому английскому языку). В финале участники презентовали членам жюри собственные проекты по развитию морской и речной отрасли в Украине. Авторы тридцати перспективных и оригинальных работ получили возможность отправиться в Нидерланды и перенять передовой опыт.

"Я в предвкушении поездки в Роттердам! Так ждала ее, обновляла знания, работала над проектом "Развитие туристической отрасли Херсона с помощью морских и речных услуг". Мне удалось заинтересовать членов жюри и обратить их внимание на свою наработку. Благодарю Фонд Бориса Колесникова за возможность посетить Роттердам – мировой центр морской промышленности. Наверняка эта поездка запомнится на всю жизнь, мы узнаем много полезной информации и познакомимся с профессионалами, это все обязательно пригодится нам в будущем", – уверена Анна Борисенко из Херсонского национального технического университета (г. Херсон).

Напомним, 1 ноября Фонд Бориса Колесникова стал победителем Национального рейтинга благотворителей 2019 в номинации "Средства для развития науки и образования" в сегменте благотворителей с бюджетом от 10 до 100 млн грн в год".

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