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Украинские компании финансировали "ДНР": СБУ раскрыла громкую схему

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Сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там говорят, что противозаконная деятельность уже остановлена (новость дополнена подробностями).

"В пределах досудебного расследования установлено, что должностные лица обособленного подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой Донецкой народной республики, — говорят в СБУ.

В результате схем в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты якобы "налогов" и других обязательных платежей.

Так, за 2015 год завод уплатил в бюджет "ДНР" более 32 млн российских рублей. Также, как говорят в СБУ, завод безвозмездно передавал товарно-материальные ценности "Министерству доходов и сборов ДНР", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования террористов.

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Obozrevatel

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянского машиностроительного завода" в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "Финансирование терроризма".

Также устанавливаются другие причастные к схеме лица.

В свою очередь в "Мотор Сичи" сообщили, что не располагают информацией о каких-либо налоговых платежах на неподконтрольных Украине территориях.

Об этом глава наблюдательного совета ПАО Анатолий Малыш сообщил агентству "Интерфакс-Украина". Он опроверг информацию о финансировании террористов.

"Мотор Сич" всегда платила налоги только в государственный бюджет страны". Нам ничего не известно о платежах, осуществляемых на территориях, неподконтрольных Украине. Мы никогда этого не делали", - сказал Малыш.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня в Киеве задержали замдиректора и сына владельца алкогольного предприятия "ЛЛВЗ Луга-Нова" Дмитрия Держака, который является одним из основных спонсоров "ЛНР".

А в России поспешно удалили скандальное интервью с задержанным СБУ командиром "ДНР" Владимиром Цемахом, где он признался, что спрятал "Бук", из которого выстрелили по борту рейса MH17 в 2014 году.

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Место
Украина
Теги
СБУ ДНР террористы "ДНР" "Мотор Сич"
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А что эти "защитнички" два года молчали? Типа теперь на Порошенко очередной ушат помоев вылить? А я бы разогнал этих бездельников
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Мир Миру
Мир Миру
За незаконну торгівлю треба стягнути штраф у відповідному розмірі.
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Идиоты. А какие террористические акты провели ДНР и ЛНР? Кто-то в мире признаёт их террористическими, кроме пропагнадонов Руины и СБУ?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Судить его будем в Украине. Нам достаточно и своего признания. На пж его, скота москальского.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Loginov Maxim, Вас уродов забыли спросить. Судить будем в Украине и нам достаточно свпего признания. На пж его, скота москальского.
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