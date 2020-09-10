Украинские фермеры поставили ультиматум власти

Фермеры Одесской области заявили, что перекроют трассы, если государство не окажет им помощь из-за засухи.

По их словам, неблагоприятные условия в регионе продолжаются второй год подряд, однако хотя бы какую-то поддержку они не могут получить, говорится в сообщении на сайте Всеукраинского конгресса фермеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Без помощи правительства бессарабский фермер не выживет в этом году. Чтобы посеяться, в прошлом году мы взяли кредиты на удобрения, семена, солярку. Все имущество сейчас заложено еще с прошлого года. На нас никто не обращает внимания. К нам приезжали все: и Тарас Высоцкий (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства), трижды был сам министр и губернатор, но результата нет. Приезжают и рассказывают, что нет схемы выплаты", – сказал фермер Александр Пересудько.

По словам аграриев, сейчас Кабмин пообещал подготовить программу о компенсации страхования. В теории это выглядело бы так: страхование будет стоить 300-400 грн за гектар и 50% должны компенсировать. Но это минимум.

Сейчас в регионе уже погибли от 80% до 100% озимых, теперь продолжают гибнуть яровые культуры. На сегодня хозяйства уже остались без подсолнечника, проса и кукурузы.

"Засуха была с 2019 года. Еще с 2018 года аграрии вошли в кредиты для посевной в 2019 году. Ожидали, что, затянув пояса в 2020 году, станут на ноги, но попали в ловушку: выложились на полную, денег на счетах нет, склады пустые, в полях все сгорело, арендную плату пайщикам заплатить не с чего, налоги – не из чего", – сказала председатель Ассоциации фермеров Бессарабии Алла Стоянова.

Засуха в Одесской области farmers.org.ua

Такая критическая ситуация угроза не только для аграриев, но и для всего региона: здесь фермерские хозяйства является бюджетообразующими. А значит без уплаченных ими налогов вся социальная сфера района останется без зарплат.

"Правительство знает о нашей беде – были акции протеста. Возможности помочь в правительстве есть, но не хватает понимания, как они могут помочь. Компенсация – замечательный механизм, но на сегодня Торговая палата не признает засуху форс-мажором. Без реальной финподдержки аграрии не выживут. Есть личное страхования, но оно очень дорогое. Если бы был инструмент компенсации страхового платежа – уверена, аграрии ним бы воспользовались", – добавила Стоянова.

Необходимость введения страхового платежа отмечает и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник. Но, чтобы решить проблему бессарабских фермеров, нужен комплекс мер.

"Без компенсации из резервного фонда за потерянный урожай в этом году в регионе будет беда. Должна быть масштабная программа орошения, именно государственная, потому что частный бизнес не потянет ее восстановить. Нужно, чтобы фермеры научились пользоваться страховыми продуктами. Будем требовать компенсацию страхового платежа, как это действует в ЕС", – объяснил Слободяник.

Всеукраинский конгресс фермеров призвал аграриев объединяться и выработать мощную и активную общественную позицию. В нем считают, что это позволит заставить государство принять конкретные шаги в поддержку фермеров не только Бессарабии, но и других регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году засуха охватила всю территорию Европы, поэтому Украина проходит период маловодья. Более 80% пахотных земель уже испытывают дефицит влаги, а восточный Крым – Керчь, Феодосия, а также Севастополь и Симферополь – и вообще могут остаться без воды.

Сложная ситуация сложилась в этом году с урожаем в Украине. И дело не только в пандемии коронавируса, охватившего страну и весь мир. Аномально бесснежная зима и засушливая весна угрожают Украинский повышением цен на хлеб, а аграриям – серьезными потерями.