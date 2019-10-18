Украинские дорожники похвастали образцовым ремонтом дороги: появились впечатляющие фото

В Полтавской области завершено строительство 10-километрового отрезка дороги – обхода села Красногоровка на автомагистрали М-03 Киев-Харьков.

Об этом сообщили на сайте Службы автомобильных дорог в Полтавской области. Красногоровка находится по обе стороны международной автодороги. Ежесуточно здесь проезжает до 20 тыс. автомобилей. Чтобы повысить уровень безопасности и удобство движения, вокруг села построили объезд.

"Новая дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении, построены проезды для местного транспорта, тротуары для пешеходов, установлена ​​система освещения, устроены средства безопасности дорожного движения. Работы выполняются в рамках Второго проекта улучшения автомобильных дорог и безопасности движения, который реализуется совместно Украиной и Всемирным банком", – сообщили в Укравтодоре.

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Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

В течение следующих двух лет подрядчик и специалисты инженерно-консультационной компании будут осуществлять технический надзор за состоянием дороги и искусственных сооружений. В рамках периода ответственности подрядчик в ноябре 2019 должен завершить строительство левого проезда моста через реку Псел.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог. В частности, ряд дорожных работ на этом участке уже завершен и осталось лишь нанести разметку.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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