Украинские банки получили 2,2 млрд под рекордно низкую ставку

В пятницу, 12 июня, Национальный банк Украины на тендере предоставил десяти банкам 2,2 миллиарда гривен рефинансирования под рекордно низкие 6%.

Деньги переданы на срок от года до пяти лет, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Кроме того, НБУ на аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки трех банков на 445 млн грн под 6% годовых.

Нацбанк Украины

Отметим, 8 мая Нацбанк провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Также НБУ сообщал, что тендеры по рефинансированию на срок от года до пяти лет проводятся каждую вторую пятницу месяца также с 30 апреля по 30 июня, соответственно, второй аукцион 12 июня был последним.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк рекордно снизил учетную ставку до 6% годовых. Также сообщалось, как снижение учетной ставки до 6% повлияет на украинцев.