Украинские банки начали снижать проценты по кредитам: кого коснулось

Украинские банки начали снижать процентные ставки по действующим кредитным договорам.

Об этом сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, передает UBR. По ее словам, это связано с тем, что ранее в НБУ понизили учетную ставку. Напомним, 31 января 2020 года Нацбанк снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых.

Как снизить процент по кредиту

Коробкова отметила, что банки удешевляют кредиты в основном по просьбе клиентов.

"Касательно снижения ставок по уже выданным кредитам – действительно существует позитивный тренд на снижение, и это зависит от отношений конкретного банка с конкретным заемщиком. Инициатива, исходящая в таких случаях от самого клиента (разумеется, в разумных пределах), зачастую удовлетворяется кредитным комитетом банка в максимально возможном объеме", – сказала Коробкова.

Будут понижаться ставки и по будущим кредитам – по мере уменьшения стоимости депозитов и кредитных рисков. Этот процесс не быстрый, но тенденция есть.

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"Клиенту нужно обратиться в банк письменно и официально, банк рассматривает это заявление на кредитном комитете. Если клиент крупный, то необходимо и решение набсовета", – добавила Коробкова.

Проценты по кредитам

Что будет с доходностью от вкладов

При этом удешевление кредитов может иметь и обратную сторону – банки также могут начать снижать проценты по депозитным вкладам. Согласно закону (ст. 1060 Гражданского кодекса), банк имеет право изменить размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования, если иное не установлено договором.

Важно: условия по срочным вкладам банк сам поменять не сможет.

"В случае уменьшения банком размера процентов на вклады по требованию, новый размер процентов применяется к действующим вкладам по истечении одного месяца с момента уведомления вкладчика, если иное не установлено договором. Если же вклад срочный – банк не может в одностороннем порядке уменьшить размер процентов, установленный договором", – резюмировала Коробкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 июля правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на полпроцента – с 17,5 до 17% годовых.

Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых.

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