Украинские банки массово закрыли отделения: карта

В Украине онлайн-банкинг вытесняет привычные отделения. Только в 2019-м количество подразделений финансовых учреждений сократилось на 507 штук.

Как говорится в данных национального банка, в IV квартале государственные и иностранные банки активно сокращали сеть своих отделений, в том числе Ощадбанк (минус 144 структурных подразделения). Частные банки, наоборот, открыли 5 новых отделений. Всего в 2019-м банки закрыли 507 отделений, в Днепропетровской области - 64.

Главная причина такой ситуации – закрытие банков (а вместе с тем и их отделений) и глобальная тенденция цифровизации услуг. Украинцы, как и клиенты банков по всему миру, перестают ходить в отделения, а пользуются банковскими отделениями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

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