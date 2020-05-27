Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии до исторического минимума

Украинские АЭС в среду, 27 мая, снизили выработку электроэнергии до исторического минимума – 6630 МВт из 9490 МВт имеющихся в наличии.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин на своей странице в Facebook. "Сегодня наложенные на нас ограничения в производстве электроэнергии упали до исторического минимума – 6630 МВт из 9490 МВт, имеющихся в наличии", – написал Котин.

При этом он отметил, что это "вряд ли будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны".

Что происходит с АЭС

Котин отметил, что на украинских АЭС плановые ремонты всегда делались строго по графику, при этом как правило для них не нужно было ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв.

Однако 27 мая на АЭС Украины работают только 10 из 15 энергоблоков:

энергоблоки №3,4,5 ЗАЭС и энергоблок №2 ЮУАЭС – находятся в ремонте;

энергоблок №3 РАЭС – выведен в резерв;

энергоблоки №1,2,6 ЗАЭС, энергоблок №1 ЮУАЭС и энергоблоки №1,2 ХАЭС – работают с балансовыми ограничениями.

"За прошедшие сутки, 26 мая, станциями выработано 173,86 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 55,32 кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы", – сказано в сообщении на сайте "Энергоатома".

Как работают АЭС Украины energoatom.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года производство электроэнергии тепловыми электростанциями снизилось на 20%, а атомными – на 4,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Кабинет министров Украины будет защищать государственную компанию "Энергоатом" от банкротства и будет контролировать, чтобы электроэнергия атомных станций не продавалась с убытком для госкомпании.