Украинская промышленность продолжает падение, – экономист
Украинская промышленность продолжает снижаться. Об этом свидетельствует показатель -5,6% в июне 2020 до июня 2019, а за первое полугодие падение уже составляет 8,3%.
Причем больше всего в июне оно снизилось в следующих областях: Луганской – -52,8, Днепропетровской – -12,9, Винницкой – -12,4, Ивано-Франковской – -11,4, Черкасской – -11, сообщил в своем Facebook экономист Владимир Компаниец.
По его данным, самые высокие темпы прироста промышленности в мае 2020 (%) наблюдались в таких регионах:
Кировоградская область – +11,3;
Хмельницкая – +10,9;
Сумская – +8,9;
Ровенская – +7,3;
Львовская – + 2,1.
Что касается полугодия, то за январь-май 2020 промышленность больше всего упала в таких областях (%):
Черновицкая – -21,7;
Луганская – -19,7;
Закарпатская – -19,2;
Днепропетровская – -17,6;
Тернопольская – -16,3.
В то же время в указанный период наибольшие темпы прироста промышленности наблюдались в (%):
Херсонская – +4,9;
Кировоградская – 3,9;
Львовская – +3,1;
Полтавская – -0,2;
Одесская – 1.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Компаниец сообщил, что по результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы. Он отметил, что наша страна показала худший результат по трем показателям.