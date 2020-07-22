Украинская промышленность продолжает падение, – экономист

Промышленность в Украине продолжает снижаться (фото: Слово и Дело).

Украинская промышленность продолжает снижаться. Об этом свидетельствует показатель -5,6% в июне 2020 до июня 2019, а за первое полугодие падение уже составляет 8,3%.

Причем больше всего в июне оно снизилось в следующих областях: Луганской – -52,8, Днепропетровской – -12,9, Винницкой – -12,4, Ивано-Франковской – -11,4, Черкасской – -11, сообщил в своем Facebook экономист Владимир Компаниец.

Индексы промышленной продукции по регионам. Facebook Владимира Компанийца

По его данным, самые высокие темпы прироста промышленности в мае 2020 (%) наблюдались в таких регионах:

Кировоградская область – +11,3;

Хмельницкая – +10,9;

Сумская – +8,9;

Ровенская – +7,3;

Львовская – + 2,1.

Индексы в сравнении с месяцами прошлого года. Facebook Владимира Компанийца

Что касается полугодия, то за январь-май 2020 промышленность больше всего упала в таких областях (%):

Черновицкая – -21,7;

Луганская – -19,7;

Закарпатская – -19,2;

Днепропетровская – -17,6;

Тернопольская – -16,3.

В то же время в указанный период наибольшие темпы прироста промышленности наблюдались в (%):

Херсонская – +4,9;

Кировоградская – 3,9;

Львовская – +3,1;

Полтавская – -0,2;

Одесская – 1.

Индексы промышленной продуции. Facebook Владимира Компанийца

Промышленность Украины падает. Facebook Владимира Компанийца

Промышленность в Украине продолжает падать. Facebook Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Компаниец сообщил, что по результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы. Он отметил, что наша страна показала худший результат по трем показателям.