Украинская компания попала в скандал из-за горчицы с серпом и молотом в ВСУ. Фото

Украинская торговая марка "Помидора" попала в скандал после того, как ее продукция с серпом и молотом оказалась в одной из столовых воинской части.

Фотографии горчицы, на котором изображен знак с серпом и молотом, опубликовал на своей странице в Facebook ветеран войны на Донбассе и блогер Алексей Петров (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

Скандальная продукция попала в столовую ВСУ Facebook Игоря Курышко

"Картина олией.. Вооруженные силы Украины. Горчица. Декоммунизация", – прокомментировал он снимки.

Facebook Алексея Петрова

Серп и молот заклеили этикеткой. Facebook Игоря Курышко

В одной из столовых ВСУ появилась горчица с серпом и молотом. Facebook Игоря Курышко

Это вызвало резкое возмущение среди украинцев в комментариях, которые такие действия компании провокацией и потребовали от Службы безопасности отреагировать.

Facebook Игоря Курышко

Реакция украинцев на горчицу с серпом и молотом

Реакция украинцев на горчицу с серпом и молотом

Реакция украинцев на горчицу с серпом и молотом

Реакция украинцев на горчицу с серпом и молотом

Позднее в компании пояснили, откуда взялась такая упаковка.

"Элемент, изображенный на упаковочном материале, представляет собой торговый знак для товаров и услуг, который зарегистрирован в 2009 году в Государственном реестре свидетельств Украины. Он использовался ранее, как знак качества товара, который производится по требования ДСТУ", – подчеркнули в "Помидоре".

Компания пояснила причину появления такой упаковки

При этом в компании пояснили, что закупка такого паковочного материала производилась еще до декоммунизации в Украине.

"С целью обеспечения качественным и доступным по цене продуктом населения Украины, было принято решение о нанесения дополнительного стикера с маркировкой на упаковке с готовым продуктом, что в свою очередь помогло снизить расходы на упаковку и сделать продукт доступным для широких слоев населения. В настоящее время, упаковки с таким знаком не заказывается, мы использовали остатки раньше изготовленного упаковочного материала тщательно заклеив его этикеткой", – сказано в ответе.

Реакция украинцев на горчицу с серпом и молотом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в скандал попала французская компания Danone. Она сняла в России рекламный ролик с актером Михаилом Пореченковым, который в 2014 году стрелял по позициям украинских военнослужащих в Донецком аэропорте.